【策掂】SA13_香港要識　國際都要識

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA13的政策倡議短片摘要：

參賽學校：香港道教聯合會鄧顯紀念中學

香港新高中課程中，通識教育是學生必修科之一。 我們小組認為，通識科現今的問題有以下兩點：一是對國際性課題的研究未夠深入，僅是學習局限內容，未能達到讓同學與國際接軌的初衷；其次是通識科六個課題的學習內容過於繁雜，難以令學生掌握。 針對以上兩個問題，首先我們建議將全球化、能源科技以及公共衛生三個課題合併為國際社會課題，並將個人成長課題刪除。也就是說新高中課程只學習國際社會、今日香港以及現代中國三個課題。我們曾比對過2012年至今的通識科DSE試卷，發現考試中大都只是以香港為主，國際為輔。增加國際社會課題可以使同學們在課堂中多瞭解及討論國際時事課題，擴闊同學的國際視野，並不只局限於香港。

(資料圖片)

DSE通識卷中亦可增加國際問題的比重，考核同學們對國際時事的理解。而刪減個人成長課題則是為了將個人成長的課時放入新增的國際社會課題中，這樣可以舒緩老師對新增課題所產生的模糊問題，亦可增加課堂上探討及研究國際社會的時間，加深同學們的理解。

其次，我們建議將通識科設為初中必修科，將刪減的個人成長移至初中課程。初中通識科的三大課題為個人成長、全球化以及今日香港。個人成長移至初中課程的好處是在同學們年紀較小時為他們樹立正確的價值觀，而最終DSE考試毋需考核個人成長這個課題，也減少了同學的負擔。

全球化和今日香港課題的設立則是為了與高中課程接軌，讓同學們先在初中打好根基，學習教淺顯易明的知識，並在高中繼續學習更深入的知識，深入淺出，便於同學理解。 最後，我們將會設立三至四年的緩衝期，讓老師和同學們熟悉新的課程。 以上便是我們政策宣傳片的建議政策，謝謝您的閱讀。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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