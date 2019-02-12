【策掂】SA15_通識摘星改革

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別SA15的政策倡議短片摘要：

參賽學校：聖言中學​

1. 重新編配課程

透過取消單元一，並將單元五(「公共衛生」)和單元六(「能源科技及環境」)合併至其餘單元(依次為「今日香港」、「現代中國」、「全球化」)。課程的修訂會進行諮詢，對象以教育界人士為主，其次是公眾。

刪除單元一能精簡課程，節省課時，減輕師生的壓力。而將單元五、六合併至單元二至四能增加課程連繫性，提高學生的學習效率，靈活掌握所學。

2. 提供更多學校參觀機會

由政府建構一個中央統籌系統，總覽博物館、文化古跡及社區機構的參觀時段，提供透明平台供學校申請參觀。同學亦可透過參觀、以小組形式進行專題研究，以減輕學生的工作負擔，並鼓勵學生主動觀察社會現況，同時充分利用寶貴的參觀機會和社會資源。

通過多元化的教學方式，藉此增加教學的靈活性，有助學生投入學習。另一方面，由於政策一(重新編配課程)可能造成知識流失，所以多元化教學能使同學更緊密連繫各單元的知識。

(資料圖片)

3. 與政府、區議會和非政府組織的合作

政府透過鼓勵、呼籲區議會和非政府組織與各校同學合作，讓同學投身策劃社區事務，發揮創意思維。一方面由同學草擬計劃書，供以上機構以作參考；另一方面派員到學校向同學講解和收集意見，讓多數同學也有機會表達意見和了解社區事務。

政府可開放機會予正就讀通識教育文憑的大學生，讓其擔任計劃中的導師一職。計劃當中可能需要專業知識，政府可向專業人士，或內部組織相關人員尋求協助，向參與計劃的學生進行講解。

由於可能面對資源、配套不足的問題，此政策並非強制性，機構可按自身情況作決定。因此政府各部門帶頭與各校同學合作，以作同學與其他組織合作的範例。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

>>>>按此進入投票頁<<<<