【策掂】 SA17_獨立成科唔重要　保留精粹更緊要

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別SA17的政策倡議短片摘要：

參賽學校：香港培道中學

我們的政策是取消通識科，但融入進中文和英文科入面。現在的學生課業繁重，面對課時不足的問題，未必可以完全吸收內容。同時，學生對中、英文這兩課的把握都較少，學習壓力也大。

取消通識科，可以有更多課時予其他主科或選修課，解決課時不足的問題，學生學得更透徹，舒緩學習上壓力。但通識科能讓學生學會明辨性思維，融入進中，英文科可以提供一些題材或背景資料，可避免中，英文科內容空泛的問題，更能達到通識科跨學科的原意。

在教學內容方面，我們會刪除中文的選修部分，加入個人成長與人際關係、今日香港和現代中國。英文科則加入能源科技與環境和全球化。但我們認為公共衛生的內容較為生活化，可被取消。

(資料圖片)

在考卷方面，我們會保留原有形式，但在中文卷二、三、四和英文卷一、二、四加入更多時事議題，以作考核。而中、英文科的校本評核會取消，通識的校本評核（IES）會保留，讓學生學習以審慎的態度思考社會議題和訓練解決難題的技巧。學生能自行選擇報告的語言，所以評分標準會加入語文運用，而IES的分數則會獨立顯示。

為了讓政策推行得更完善，我們認為實行前要有至少三年的過渡期，第一階段有意見搜集和對學生、家長、老師諮詢，第二階段有專科老師或轉型老師的持續培訓和試行，第三階段則是銜接新課程 。

最後，我們認為通識科的跨學科精神理應在每一科都體現出來，是否獨立存在的形式並不重要。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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