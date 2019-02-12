【策掂】SA19_優化通識政策

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA19的政策倡議短片摘要：

參賽學校：仁濟醫院羅陳楚思中學

介紹：現時社會出現了不同的意見，包括有將通識科變為只修不考、合格不合格和轉為選修科等。但這些都對學生的利益造成衝突。 因此， 針對學生的利益，本組提議優化通識科方案，增加學生體驗式學習，使其體驗式學習與課堂的學習相輔相成。

優化方案將會從兩方面起行。

首先，在課程方面， 本組建議將某些單元中的課題由必修轉為選修。例如單元一個人成長，單元二人際關係及單元六中課題——能源科技的影響。 這些課程 內容較為空泛和模糊，以文字方式教導學生(課題一 自我了解)對比體驗式學習， 學生更能形象化課程內容。在可行性方面，學校可在課堂設一些活動，讓同學分享自己的成長經歷，興趣等， 另外，更可帶領學生至九龍灣的零碳天地或屯門的T-Park參觀，允許老師的授教形式多樣化， 使原本單元能源科技中的課題 以體驗式學習呈現眼前。

(資料圖片)

然後，在考評方面，本組建議改變評分比例。現時的中學文憑試制度，獨立專題研究報告只佔兩成的文憑試分數，而文憑試佔八成，而且沒有一個實質的答案，主要的計分方法為答題技巧，因此會令學生有較大的壓力。 而本組認為獨立專題研究報告的佔分應從原本的兩成升上至四成,但文憑試的佔分則改為六成,從而減低學生在課堂上的壓力，改變一試定生死的現況。

以上是本組從課程方面及考評方面作出的優化通識科政策，望由此為未來社會棟樑在受教育上作出努力。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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