【策掂】SA20_通識平台助學習　延長時間益思考

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA20的政策倡議短片摘要：

參賽學校：嘉諾撒聖方濟各書院​

政策建議摘要

政策建議通識科應彰顯其原意，讓學生透過分析個人、社會、國家、全球及環境等問題，多了解他人立場，並提出個人的看法。另外，學生在辨識事實資料中所闡明和隱含的觀點、態度和價值觀；運用多角度、創造力和恰當的思考方法來分析議題、解決問題、作出明智的判決和提出結論和建議。為達致以上的果效，政策建議將從學習資源配套和評核制度兩方面改善通識科。

增加學習資源配套

由政府主導撥款邀請本地大學學者及學生，成立通識科網上資源中心，向老師及學生提供不同的學習資源及配套，並定期更新。現今科技一日千里，政府因時制宜，善用科技，並集結各大專院校學者的知識及識見，提供一個可靠的平台，讓學生進行自學，且便利老師教學。其中內容包括：

1) 通識科有關概念，例如政治參與、氣候公義、知識產權、新聞自由、共享經濟、生物科技、棕地等等。各大專院校的學者或老師可詳細闡述不同概念的意思，甚或舉例說明，讓學生對不同概念有全面及深入的理解。

2) 增設熱門時事議題專欄，例如全球暖化、粵廣澳大灣區、電子支付、本地房屋政策、明日大嶼規劃、醫學美容規管等。網站可輯錄相關議題的不同報導及資訊，學生透過網上平台，查閱時事議題的資料，便於討論及分析，更可避免游談無根。

3) 提供不同邏輯思考方法，如歸納法、演繹法（三段論)、正反立論、語理分析、利弊比較、常見邏輯謬誤等等。此非讓學生囫圇吞棗，背誦不同題型的作答方法，而讓學生懂得從不同角度思考問題，分析不同人士的意見，當中言論是否言過其實，又或有邏輯謬誤等，常言道：「授人以魚，不如授之以漁。」學生掌握不同的思考方法，靈活運用已學知識，總比記誦或老師單方面向學生傳授知識或答案為佳。

4) 為教師提供不同的教學建議，例如活動教學、小組討論、實地考察等通識科網上資源中心，鼓勵老師上載富創新或趣味的教學活動，供老師們參考或借鑒，集思廣益，務求讓通識科更切合學生的學習需要及興趣。

(資料圖片)

改善評核制度

政策讓學生充分發揮應有水平，不受時間限制。其次為了能對議題有徹底的理解以作出判斷，認識有關的事實是相當重要的。通識科評核重點不在於背誦事實性的資料，而著重評核考生在學科上掌握相關思維能力的程度。

通識科卷二的作答時間只有一小時十五分鐘，建議作答時間增至兩小時。卷二的作答內容需具備完善的組織及分析，根據考評局的要求，延伸回應題透過可引起討論的材料，提供更廣泛的層面，讓學生展示所學的各種高階能力，例如深入剖析自己的經歷，展現創意思維和以有系統的方法來表達等。如果只有組織邏輯思學生有足夠時間作答試卷，不怕因時間不足而未能充分發揮所學的知識。加長時間亦能讓學生更深思熟慮作出判斷及分析，鼓勵學生從多角度及不同層面分析不同持份者的意見，而學生的作答內容、結構亦會更嚴謹清晰。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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