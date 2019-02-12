【策掂】SA27_優化通識科

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別SA27的政策倡議短片摘要：

參賽學校：新界鄉議局元朗區中學

通識科於2009年引入香港，旨在加強學生的時事觸覺，培養他們的多角度思考、批評性思維。然而，現今通識科的成效備受質疑，如所教的內容廣而不深、課業工作量太大，考核模式亦被指限制思維。我們支持通識科的保留，但針對上述問題提出下列建議，以優化通識課程：

首先，我們建議將通識科的重疊內容分至其他科目。現時通識科課程內容涵蓋六個單元，但所教的知識跟多個學科重疊：地理、物理、化學等科目都有教授能源科技相關議題；經濟、中國歷史等科目亦有教授今日香港與中國等社會議題。我們建議通識科專注教授時事，使學生既能透過其他科目深入了解有關議題，同時又可以透過通識科專注研究時事議題，以加強學生時事觸覺。

(資料圖片)

其次，我們建議更改通識科考試模式。在現行通識科的考試模式中，學生習慣以標準框架回答題目，並因選擇某些立場答題有利得分而選擇放棄自己本來的立場。為幫助學生取得佳績，老師亦習慣將抽象概念與框架強加於學生之上。這樣與培養多角度思考、批評性思維的目的背道而馳。

因此，我們建議通識考試減少框架限制，以突破思維限制，讓他們暢所欲言。同時亦可減少通識科考試佔分比例和作答模式，將通識科的重心放在助學生了解時事上。上述建議可減少學生工作量與壓力，並將通識科的思維限制最小化。

總括而言，我們支持通識科保留，但需要將通識科的重疊內容分至其他科目及更改通識科考試模式，以優化通識課程。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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