【策掂】SB17_校園太陽能板計劃

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB17的政策倡議短片摘要：

參賽學校：協恩中學​

政策摘要：

我們建議的政策名叫 「校園太陽能板計劃」。

我們希望從學校入手，由政府統一在全港各間官津學校天台安裝太陽能板，評估、安裝、維修和保養，全部由政府包辦。

計劃將會分18區進行，根據預算，若要於其學校天台安裝太陽能板，太陽能板公司的報價為 40 萬至 70 萬港元。

香港共有848間官津小學及中學：

(848間 x $400,000≈4億 / 848間 x $700,000≈6億) +維修費≈成本50% =2億-3億。

此計劃的總成本約 4 至 6 億港元。全港有18區，平每區只需5千萬便能在整區的官津學校天台安裝太陽能板發電。

計劃所用的成本，隨時為香港政府帶來多於1倍回報利益，更能提升香港的教育及長遠改善香港的環境。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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