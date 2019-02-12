《策掂－傑出政策人大賽2018》中學組入圍名單公布！

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。

為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，公眾可參與投選最欣賞的政策及隊伍，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。

中學組投票可到下列網頁，投票期為2月14日00:00至2月20日23:59截止：

https://genext2018-vote.hk01.com/

SA組別 - 通識科去留



SA01 通識科應該何去何從？

SA03 優化通識教育科的四大建議

SA06 通識識變通

SA07 以基礎選修科為框架的通識科改革方案

SA08 課程改革暨將來，實地考察分數改

SA09 433新通識

SA10 通識的新生

SA11 通識科應該作為主科

SA12 一個通識 兩個選擇 多元未來

SA13 香港要識 國際都要識

SA15 通識摘星改革

SA17 獨立成科唔重要 保留精粹更緊要

SA18 保留及優化通識科

SA19 優化通識政策

SA21 與時並進的通識

SA22 通識科邁步向前

SA24 改革通識 加深認識香港中國

SA26 加長通識考試時間

SA27 優化通識科

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。（資料圖片）

SB組別 - 沒有替代能源 哪有綠色未來?



SB03 環保綠綠綠

SB04 擴建大亞灣核電廠計劃

SB05 太陽之城 香港之光

SB07 借助賣地條約和綠電推動可再生能源的持續發展

SB09 想節能 太陽能

SB10 變廢為能 – 廚餘發電

SB11 使用可回收飯盒 締造綠色未來

SB15 太陽能與核電

SB16 氫出新動力

SB17 校園太陽能計劃

SB18 替代能源 政府先行 傳承共抱

中學組投票可到下列網頁，投票期為2月14日00:00至2月20日23:59截止：

https://genext2018-vote.hk01.com/