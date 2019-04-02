取消關愛座利多於弊？　香港01中學生辯論邀請賽　4月6日中午直播

早前政府運輸署推出宣傳片數出乘客在乘搭交通工具時的不當行為，其中讓座予有需要人士一直都成為大眾的熱話。今個星期六（4月6日）即將進行第三回合「香港01中學生辯論邀請賽」，四間中學辯論隊將會辯論「取消關愛座利多於弊」，對於取消關愛座你有什麼想法？歡迎加入討論和立即表態！

關愛座自設立而來，一直備受爭議。到底增設關愛座是關愛的表現還是製造更多爭端？（資料圖片）

第三回合辯題：「取消關愛座利多於弊」



第五場賽事 12:00

拔萃女書院 VS 瑪利諾修院學校（中學部）

第六場賽事 13:30

匯知中學 VS 皇仁書院

台上四隊辯論隊伍陣容鼎盛，台下出席的嘉賓評審也來頭不少，包括立法會議員鄺俊宇、107動力召集人何民傑、思辯居創辦人黃瑞麒，大家記得中午１２時準時觀看直播。

投選我最喜愛辯論員 贏取豐富獎品

《香港01中學生辯論邀請賽》現場直播十場足料賽事，無論今屆甲組或乙組學校辯論隊均有機會被邀請到香港01參與直播。比賽進行至第三回合，接着下來的辯論賽事將會愈來愈精彩，大家要把握機會投票予最喜愛的辯論員！每位01會員可於每場辯論比賽後參與投票，至於未成為01會員的您只需幾個簡單步驟就可登記成為會員！

活動詳情請瀏覽: https://debate2019.hk01.com

投票過程簡單，立即投選您最喜愛的辯論員和留言支持，不要錯過豐富的獎品！