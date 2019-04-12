【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】投票撐大專生兼贏獎品！

大專聯校歌唱比賽 (ICMA) 向來是大專歌唱界最具代表性的歌唱比賽之一，今年【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】雲集25間大專院校歌唱高手，入圍者除了有演出機會外，更有機會參加星級工作坊，決賽更會於6月26日在麥花臣場館舉行，規模盛大，絕對難得！初賽已於3月中順利舉行，現已進入複賽階段，並設有複賽投票活動，支持心水候選人晉身決賽，歌王歌后你有得揀！將他們推送上麥花臣舞台的同時，投票者更有機會贏取豐富獎品！

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】初賽已於3月中舉行，300名咪霸現身會場，爭奪大專歌王之位。經過評審團商議，已選出34個入圍參賽單位，將連同19個校園冠軍進行大混戰，合共53強一同爭取決賽名額！



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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​複賽投票活動



每名01會員可於指定時間內進入《HK01 X ICMA 大專聯校歌唱比賽 2019》網頁，參與複賽投票活動*。投票及留言支持心水候選人晉身決賽，決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，你手中的一票能決定學界歌王歌后獎項誰屬。



香港01將從投票者當中，細選香港01認為答案「最具說服力」的參加者，並向該名01會員送出由BOTANIFIQUE贊助，「高嶺土牛油果保濕面膜­100ml」或「Claribio 4 Spot Gel BHA薄荷蘆薈暗瘡啫喱40ml」乙份*。得獎結果將於投票結束後14個工作天於香港01網頁內公佈，而得獎者將有專人通知領獎安排。



【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】 選手簡介及最新報道【請按此】

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​複賽投票活動時間為 2019年 4月13日 00:00 至4月26日 23:59。校園優勝者將不會參加是次投票項目。主辦機構將於投票期結束後，於本活動專頁公佈投票結果，包括各候選人之票數。每名01會員如留言支持或欣賞該參賽者的原因，須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。

(以上內容為「香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽」複賽投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽 https://icma2019.hk01.com/voting )