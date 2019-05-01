【我區我主場．勞動節】勞工條例不合時　工人權益欠保障

今年五一勞動節，法定最低工資將會提升至每小時$37.5，雖然政府一直強調加幅跑贏通脹，但如果工資本身不足以維持生活水平，就算跑贏通脹也不確保生活得以有所改善。

文：香港社區組織協會

大約二十年前，一個時薪$7的清潔工故事，全城嘩然，除了揭示外判制度的問題外，亦促成後來最低工資得以立法。最終，2011年5月1日，每小時$28的最低工資正式在港實施。如果大家有所印象，當時有不少聲音指出最低工資會拖垮香港經濟、引致通脹、增加失業甚至公司倒閉潮等。最終，事實證明今日香港經濟仍然穩定，失業率維持2.8%，上述批評未有如實發生。不過，最低工資踏入實施的第九個年頭，最低工資是否足以保障基層市民的生活？除工資外，其他僱員權益是否得到足夠保障？今天，筆者想分享一個有關最低工資的故事。

今年五一勞動節，法定最低工資將會提升至每小時37.5元，可是基層員工的薪金遠遠無法追趕通脹的升幅。（資料圖片／方家遠攝）

由時薪$20走到$34.5

我們認識了一位在職長者，這名婆婆於2006年入職，任職飲食業工作。由於當時未有法定最低工資，每日工作6小時的成果就只有獲取每天$120工資，亦即是時薪只為一張面值$20的鈔票。直至2011年，最低工資生效開始，婆婆每月薪金終於有望突破$5,000，但因為強積金供款緣故，即使整月不停工作30天，也只能獲得整月$4,788的薪金。自此，婆婆的人工多與少，就取決於曾否放假、以及每兩年一度的最低工資變動。至到2017年，法定最低工資每小時$34.5下，月薪終於超過$6,000大關，但情況只持續不足半年，因為身體機能大不如前，婆婆67歲決定退休。

不過，退休並非安享晚年的開始。因為婆婆多來以來積存起來的有薪年假、法定假日、以至病假，僱主均沒有提供。更重要是，工作十一年的長期服務金，僱主亦想｢走數｣，只提供一張面額一個月工資的支票，當作結清婆婆一切僱員權益。並要求婆婆簽紙確認，一旦收取相關支票，將不可再作追究。而婆婆覺得公司對她無情，拒絕簽收，最終只好入稟追討多年以來的損失。

可能有人會問，為何婆婆一早不轉工？也有人會問，為何事主啞忍多年方控告僱主？

故事中的在職長者整月不停工作30天，只換來微薄的收入，生活仍然得不到保障。（資料圖片）

轉工或控告 同樣需要勇氣

我們從第三者角度看上述個案故事，可能會為其感到不公，甚至有所氣憤。但試問，事主比起我們任何一個人感受更深，因為我們只是他者，如何指指點點也好，我們幾乎沒有任何成本代價。但對婆婆而言，入職時已接近60歲高齡，職場普遍面對年齡歧視，要轉工並非想像容易，尤其當時未有最低工資，也未能確保轉工後收入得以有所調升：更甚是，當你一旦選擇到勞工處或勞資審裁處追討索償時，先不論索償最終是否成功，但秋後算賬幾乎是意料中事，最後也是要面對失業階段，正所謂｢手停口停｣，除一日三餐外，還要面對當時劏房屋租，｢瀟洒｣地追討並非所有人均適用。故此，直至退休離職之後，婆婆眼見對方竟然只開出一個月工資作補償，異常氣憤，方鼓起勇氣追討損失。

高齡工人除了面對職場年齡歧視之外，追討工資索償時更害怕被僱主秋後算帳。（資料圖片／盧翊銘攝）

消失的長期服務金

全民退休保障爭取數十載，至今仍未見曙光，對於婆婆而言，退休時可以倚靠的，就是當時每月的長者生活津貼、剩餘的積蓄、以及一筆過的強積金。強積金本是退休保障支柱之一，但值得留意是，事主任職初期，雖然強積金制度已實施，但基於當時每月工資低於$5,000，故此僱員無需供款。再者，事主長年工資均低於$6,000，故即使計算僱主供款部份，每月只有不足$300，單靠強積金根本無法維持退休生活。

更重要是，時至今日，強積金依然可以被對沖。像婆婆的情況也不例外，工作十一年後本來以為可以獲得長期服務金，但當中一部份已被僱主供款部份對沖。

更意想不到的是，僱主竟然打算連剩餘的部份也走數，拒絕發放，並意圖以一個月工資了事，對一個長期為公司服務的僱員來說，這公平嗎？

強積金對沖機制是指以強積金抵銷長期服務金或遣散費的方案，勞資雙方對此機制仍爭論不少。（資料圖片／高仲明攝）

六年追溯期

入稟前先要經過調解，但僱主一方由於拒絕承認責任，當調解失敗時，入稟看似是唯一出路。當然，對比其他法庭，勞資審裁處的要求相對較低，但由於上述糾紛屬民事訴訟，受《時效條例》所限，須在訴訟因由產生的日期起計六年內提出。換句話說，婆婆可追討的範圍及金額，只能包括最近六年的權益，其餘損失無法再討回公道，變相白白流走。

誠然，此舉原意為阻止無止境的追討，法庭本身亦會質疑為何事主感到權益受損時不及早提出。但要留意是，婆婆之前為一份連續性僱員合約，期間並無離職，但因擔心追討會被解僱，所以婆婆方一直啞忍，可見職場上年老僱員面對的壓力。最終，限於條例所限，可追討的金額都接近減半，除了被消失的長期服務金之外。

故事的尾聲，僱主提出庭外和解方案，金額自然低於當事人要求的索償金額，不過，婆婆面對海量的法庭文件，已經難以應付。加上審理時間需時，婆婆也要交租過活，認為金額至少比當初一個月工資多了幾倍，我們也只好尊重婆婆意願，最終案件和解收場。表面上，婆婆能夠取回一部份公道，但遺憾是，多年以來婆婆損失的權益，卻大部份依然流入僱主口袋之中。可見，除最低工資外，現時的勞工法例尚有很多灰色地帶，令很多基層員工在現時框架下飽受欺壓，而僱主則有恃無恐，有的甚至變本加厲。像婆婆般願意站出來追討的從來只是少數，更多選擇啞忍。最低工資尚有｢滯後｣的兩年一檢，但像｢418連續性合約｣的檢討及立法年齡歧視等卻依然無影無蹤。可見，缺乏合時的法例保障，勞資關係只會繼續失衡，僱員的生活亦不會真正得到改善。

至於今次故事主角婆婆呢？未有全民退休保障下，和解索償也用光之後，最終還是走上綜援之路……

如有任何對社區的意見及評論，歡迎各位投稿至「我區我主場」社區專欄。有意投稿者可將文稿經電郵傳送至 cr@hk01.com 。