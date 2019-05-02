青年創業好過打工？定創業只係幫業主打工？5月4日中午直播辯論

在現今香港經濟環境下，到底青年創業比打工更勝一籌？還是打工比創業穩中求勝更好？想知一班中學生對於香港未來工作前景有咩想法，今個星期六（5月4日）中午12點將會直播第四回合「香港01中學生辯論邀請賽」，歡迎加入討論和立即表態！

第四回合辯題：「在香港現今經濟環境，青年創業更勝打工(雙辯題)」



第七場賽事 12:00

崇真書院 VS 拔萃女書院

第八場賽事 13:30

協恩中學 VS 拔萃男書院

今個回合嘉賓評審有立法會議員鍾國斌、職工盟總幹事蒙兆達、香港傑出青年企業家邵燕寧，大家支持創業做老闆抑或做個勤力打工仔呢？歡迎隨時表態！

如今創業風氣更開放，門檻更低，這當中有些人若想挑戰常規，搏取超過80分的回報，希望有100分、甚至120分的，就會加入創業大軍。（資料圖片/江智騫攝）

投選我最喜愛辯論員 贏取豐富獎品

《香港01中學生辯論邀請賽》現場直播十場足料賽事，比賽進行至第四回合，接着下來的辯論賽事將會愈來愈精彩，大家要把握機會投票予最喜愛的辯論員！每位01會員可於每場辯論比賽後參與投票，至於未成為01會員的您只需幾個簡單步驟就可登記成為會員！

活動詳情請瀏覽: https://debate2019.hk01.com

投票過程簡單，立即投選您最喜愛的辯論員和留言支持，不要錯過豐富的獎品！