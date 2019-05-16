【百年老店】人手造香主打香港市場　梁永盛香莊第四代嘆生意難做

名香點燃，化作一縷輕煙徐徐升起，優雅的飄遠。梁永盛香莊創立過百年，一直堅持用人手代替機器造香，可惜老店始終都逃不過時代變遷而邊緣化的命運。所以趁老店還存在時，請用一炷香的時間看看它的故事。

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又是一段老掉牙的故事。老字號，高質素產品，幸運的話或許有一小陣熱潮，然後，就再沒然後了。香港人或許已經聽得麻木了，如果你覺得悶的話，或者可以站起來多走一步，延續那一炷香的時間。

請延續那一炷香的時間。（Gettyimages／視覺中國）

梁永盛的故事

梁永盛香莊，總店座落於皇后大道西，但在老店林立的西環中（編按：梁永盛香莊現已搬到九龍油麻地上海街），即便你碰巧路過，其實也很難留意到這間表面破舊，作風低調的百年老字號。用智能手機於網絡搜尋「梁永盛」過三個關鍵字，仍是沒有太多資料。正值品牌復興計劃想找一間老香莊合作，順道以這個訪問填補一下網絡世界中的一點空白。在準備訪問的時候，我一直在想像着創辦人梁永盛先生是個怎樣的人，又或有一個建立出百年香莊的傳奇故事。

我問：「可否介紹一下梁永盛先生是如何創立梁永盛香莊？」

「吓？冇梁永盛呢個人喎。」

一言驚醒夢中人！所謂永盛永盛，是指希望梁家永世昌盛的意思，所以並不存在梁永盛這個人。同時，我立刻聯想起中國人的姓名乃父母所賜，通常不會經常被直呼其名，一般朋友會以「字」或「號」稱之。以同一思路發展，市面上其他香莊，譬如梁永馨香莊，梁大馨香莊，該有相同的意思。

位於皇后大道西的梁永盛香莊。（網絡圖片）

梁永盛香莊的創辦人其實是梁耀帖先生，他是廣東新會人，而梁永盛香莊就是梁耀帖先生於1827年在廣州成立，並在文化大革命的時候搬到香港。祖父梁則之先生是品牌的第二代，父親梁金滙先生接手為第三代，而年屆六十的梁炳培則為第四代。有趣的是，據梁生所述，梁生自己也並不清楚和創辦人有何親戚關係，「或者係鄉里吧！」我笑道。

梁永盛的故事，實在可以用低調兩個字概括，梁生坦言自己了解不多，甚至梁永盛這個家族事業，一開始也不是太願意接手。只是二十多年前的一天，在外打工的梁生被父親召回店內幫忙，正如當年父親被爺爺抓回店舖幫忙一樣。這個肩負起百年家族事業的背後，沒有激情，只是如輕煙一樣的淡淡故事。

粱生肩負起百年家族事業的背後只是如輕煙一樣的淡淡故事。（Gettyimages／視覺中國）

此時，梁生在辦公室內點起電子香爐，紫砂般的電爐上放着幾塊檀香原木，檀香的底部因熱力而微微變得焦黑，店子內彌漫着一股寧神的香氣。

一炷清香，對我們香港人來說是有着一段頗為微妙的關係。「香港」得名的由來，是因為香港出產土沉香，曾經是沉香出口的重要城市。現在香港郊外亦有不少野生土沉香，惹來不少不法之徒覬覦，久不久便傳出有人偷伐野生沉香的新聞。除了沉香可以製香之外，檀香也是另一種可以製香的原料，檀香有不少產地，包括：印度、中國、越南、澳洲等等，梁生最喜歡的檀香產地就是印度。檀香的樹齡愈久，所沉積的香油層就愈厚，而檀香獨有的香味就是從這香油而來的。但檀香油是靠時日累積，年份不足，香味自然稍遜，因此，即使如澳洲等保育意識強、檀香種植場有規劃地分配好、收成及種植都很有系統的地方，所出產的檀香都比不上野生的老樹。梁永盛的四種主要產品，除了沉香和檀香外，還有十多種藥材混合而造成的草藥香，以及西藏香。西藏香聽起來有點神秘，但其實是添加了香水的香水香，其香味濃得隔着包裝袋也嗅得到，雖說不是天然香，但梁永盛用料也不苟且，因為它用上了法國香水。

檀香獨有的香味是從香油而來的。（Gettyimages／視覺中國）

一炷清香的誕生

那到底一支香是如何製成的？天然的檀香木首先要經過三部機械，第一部機械是將原塊檀香木打成細塊，第二部機械是將細塊打成粒狀，第三部機械是將粒狀打成精細粉狀。製好的檀香粉會混合一種香膠，以增加檀香的黏性以便成形，把其包裹在竹枝之上，最後再搓成線香。

而造線香有兩大類方法，第一種稱為「淋香」，意思是把一捆造香的竹枝放到載滿香粉圓桶，把香粉淋上竹枝之上。這方法雖然有效率，但損耗原材料多，適用於較低端的檀香種類。而另一種手法稱為「挪香」，是以竹枝在工作平台上搓上香粉，這方法效率較低，但不會損耗原材料，故用於較昂貴的檀香。

用機械將原塊檀香木打成精細粉狀。（Gettyimages／視覺中國）

線香成形後，下一個工序是要放置於天然陽光底下曬至乾身，當遇上雨天或黃梅潮濕時節時，老闆與工人像「睇天做人」的農夫一樣無可奈何，無法工作。也許你會問，在二十一世紀科技發達的社會，竟然會發生因為有工場下雨而不能開工這匪夷所思的事，難道沒有其他先進一點的方法嗎？答案是有的，大工場的做法是使用焗爐把線香烘乾，這樣，晴天雨天也不會影響生產。但梁生指出，以天然陽光曬的檀香，香氣會比較馥郁厚重，因為焗爐雖然能快速把線香烘乾，但同時亦會把香油焗走，帶走了梁生剛剛所描述檀香那種應有的「甜」味，所以說，天然生曬的檀香比人工烘焗的檀香更優質也絕不為過。梁永盛的檀香一般都會在製成後存放三個月才推出門市售賣，梁生發現，把剛製起的檀香存放一段時間才出售，檀香會點燃出更香的氣味。好學的我追問原因，但原來梁生也只知其然而不知其所以然，純粹是經驗之談，他估計也許是因為進一步變得乾身，或者是其他的化學反應吧。

把剛製起的檀香存放一段時間才出售，檀香會點燃出更香的氣味。（Gettyimages／視覺中國）

梁永盛的造香工場，在香港工業北移的時候已遷回國內，工場的地點正是梁生的家鄉新會。此舉除了是老一輩人飲水思源的想法，希望把發展機會都帶回家鄉外，另一個原因是家鄉人脈比較熟絡，行事或招聘都比較容易。在新會的工場，除了天然生曬外，梁永盛一直按傳統做法人手造香。也許你腦海會立刻浮出與我相同的疑問：「香，燒嫁喎！咁都有分別？」在高級工藝品的世界，差不多先生是一個殺手，殺盡不少曾經叱咤一時的精品。堅持，才會有質素。人手製造的麵包會鬆軟一點，原來造香也一樣，同樣的原材料，同樣的份量，以機械取代人手會把香壓得死實，影響香的味道。一種味道，如同一個物種，消失了，就永不會回來。

梁永盛一直按傳統做法人手造香。（Gettyimages／視覺中國）

梁永盛的將來

時下人對焚香的態度總是有戒心，事關坊間有太多關於燃點香燭會釋出有害物質的報導。香港以往一直是在生產高質素產品方面領先，幾十年前，國內不少香燭都是用人工物料合成的，梁生憶述，國內的人習慣了人工合成香的味道，初次聞到梁永盛的天然香，起初反而是不習慣，到後來認清了這才是天然清香。

坊間一直說香燭會釋出有害物質。（Gettyimages／視覺中國）

國內堀起，行家的生意做得不錯，但梁永盛主要做香港市場，對於梁永盛的將來，梁生並不樂觀。為保存獨有的香味，梁生希望他們出品的香能保持以手工製造，然而造香過程不單會吸入香粉，而且長時間工作會令指頭變黃，所以並不是優差。在國內工人招聘困難的大環境下，招聘愈見困難，另一方面，梁生訓練過不少工人，有不少人很勤奮但卻做不到他的要求，後來他意識到造香需要的是種近乎工匠製造工藝品的手感，一搓一捏一壓。技巧可以教授，但最後還需要工人領悟，而那種控制所有製成品都一致的觸覺，並不是將勤就可以補回來的，這一切都大大增加了梁永盛製造上等檀香的難度。再加上梁永盛堅持只用優質天然檀香，而上等原料的供應減少令其變得愈來愈貴，檀香價格一直飆升，他們買下的原料存貨雖然可以用上幾年，但原料存貨終有用盡之日，成本上升必定影響定價，屆時恐怕老顧客無力負擔。

造香需要的是種近乎工匠製造工藝品的手感。（Gettyimages／視覺中國）

一如大部分的老字號，梁永盛從不賣廣告，名氣如水。水既能載舟亦能覆舟，偶爾有名人如蔡瀾先生等人光顧，寫上一兩段關於焚香寫作等，這種文人高雅玩意的文字，其中介紹所用的香品就會引起一陣搶購熱潮，而天然材料生產的產品卻不能突然增加供應，買不了又惹來埋怨，間歇性的熱潮，其實無助事業的持續發展。

偶爾有名人如蔡瀾先生等人光顧。（蔡瀾Facebook專頁圖片）

訪問時適逢清明時分，以為梁生在這段時間會較為忙碌，後來才知梁永盛的客戶主要以佛堂和廟宇為主，個體客戶次之，因此清明、重陽並不如想像中那樣客似雲來。當然老一輩人亦有點香的習慣，「年尾會多少少人，老人家年尾會買香。」梁生道。差不多兩小時的訪問，眼見來光顧的客人寥寥可數，我不禁想梁生透露一下他們的產量與營業額，梁生笑言「無統計過產量，營業額夠養活工人吧！」原來，皇后大道西的總店已經售出，將來會遷到油麻地的店舖，梁生直言：舊建築物老舊，維修困難，重建是有需要的。

梁永盛的客戶主要以佛堂和廟宇為主。（Gettyimages／視覺中國）

梁生的子女暫時無意接手家族事業，梁生坦然面對這百年老香莊的命運，只期望來日仍能與三五知己，識貨之人圍爐品香，繼續把梁永盛的名香點燃，化作一縷輕煙徐徐升起，優雅的飄遠。

後語－檀香冷知識：​

黃香與白香

一般坊間所見的檀香是黃色的（圖右），但檀香原本的顏色是偏白（圖左），梁永盛盡量希望不添加人工黃色素，但始終有老一輩人過年時嫌白香意頭不吉，因此梁永盛亦有製造傳統黃色香讓老人家安心。

黃香白香。（作者提供）

一炷香的時間

到底一炷香的時間是多久？梁生笑說所謂一炷香的時間其實不盡相同。從前佛堂或道堂的人頌經，在旁邊點上一炷香以寧神靜心，同時亦是計算頌經時間的工具。因此在造一支香的時候，以份量去控制點燃的時間，由左至右，依次為半小時，四十五分鐘、一小時、一小時半、兩小時、三小時。

一炷香的時間不盡相同。（作者提供）

內容提供：Yuk Man

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一炷香的時間 ﹣ 專訪梁永盛香莊第四代梁炳培先生」​】

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