【我區我主場．西貢】創意藝術市集　匯集手作創業者實現理想

海濱市集匯集一群有理想的人，更是社區生活及文化的一部份，亦極具豐富的旅遊價值。這一切一切都是新穎的高樓大廈、有空調的市場和大型商場所不能取代的，亦是香港本土的地方文化色彩及城市魅力。

文：Chloe Yuen



近年市集風潮興起，如雨後春筍般湧現，每逢週末或假期，全港九新界都有大大小小不同主題、類型的市集。由西貢區社區中心主辦的西貢海濱樂園購物天地（簡稱西貢海濱市集）已經屹立接近十年，在星期六、日及指定公眾假期於西貢海濱長廊開檔。西貢海濱市集善用社區空間，有助發展地區經濟之餘，更重要的是提供一個理想的平台讓檔主發揮所長、實現理想。

善用社區空間 化身為全港最美麗的戶外市集

香港各行各業都面對着空間有限及租金昂貴的問題，雖然地方空間有限，但一個地方是否只能發揮一個功能呢？近年社會熱烈討論墟市政策的發展，有社區人士建議公共空間應改為多用途性使用，因應特定日子或時間而更改用途，為現有的公共空間創造更大的經濟價值。西貢區社區中心早於十年前已經開始推行市集，致力推動本土經濟及創造就業，亦是近年墟市政策的其中一個倡議者，協助研究及推行落實墟市措施。

西貢海濱市集善用了西貢海濱長廊的空間，把一個休憩地方賦與新的價值，不單將其在週末及假期時間打造成為一個全港最美麗的戶外藝術及創意市集，為遊客提供了一個消閒及購物的去處，帶動地區經濟，更以一個較低的管理費為檔主提供一個創業的機會，實現他們的理想。

鼓勵藝術和手作 為手作人提供平台直接面向消費者

西貢海濱市集其中一個理念是希望培養出一些本地優秀的創作者或設計師，讓他們建立出自己的品牌，累積創業的經驗。而市集更是一個最佳平台去讓創作者直接面向消費者，透過銷售和交流，能更加了解顧客的喜好和需要。因此檔主招募的評分機制亦十分注重創作性和藝術性，而非單單只以商業性為主，希望藉此鼓勵手作人及藝術創作者參與，踏出創業的第一步。

Grace是Inner Wonder的檔主兼導師，她的攤檔主要提供Zentangle創作體驗。Zentangle是一種源於美國的心靈創作藝術，透過繪畫重複的圖案而學會放下對與錯的執着、學習接納及欣賞自己，從而進入靜心冥想的狀態，具有紓壓作用。

首次參加市集的Ｇrace認為擺檔是有挑戰性的，除了能接觸到不同的客源，更可讓更多人認識到Zentangle及自己的品牌。在Inner Wonder攤檔中，顧客毋需有繪畫經驗，只需要花30分鐘左右的時間，則可以在導師指導和鼓勵下靜心體驗用Zentangle方式來繪畫明信片或布袋，成品亦可帶走留作紀念。另外，因為西貢海濱市集面向大海，環境優美舒適，能為Grace的創作提供靈感。

除了Grace之外，西貢海濱市集中還有不少年青的手作創業者。例如張文康的攤檔「花部落」以售賣手工貝殼海螺精品和擺設，以及手工銀包、斜挎包等產品為主，深受個人及家庭類的顧客歡迎。他一開始接觸西貢海濱市集是以一個遊客、顧客的身份，但見市集非常熱鬧，令他萌生了成為檔主的念頭。沒有人天生懂得營商，他認為市集的經驗使他學會銷售、推廣、與客人溝通、店舖財政、倉務等，這些經驗對於他的創業路上十分寶貴。

發揮所長 實現理想

市集的營運自由度高，着重人與人之間的交流互動，每一個攤檔都別具特色和擁有自己的故事，亦是一個平台去讓不同人實現自己心中所想。

Tommy是一個飛機迷，收藏了很多合金的飛機模型，包括在二戰時期服務過的戰機、近代的飛機和民航機等，有一部分更是接近絕跡的飛機。來到他的攤檔，他總能侃侃而談，為人介紹不同型號的飛機歷史和趣事，倒像是在開一個小型的展覽。他的攤檔還有手工的船木擺設、仿古的首飾盒和手提盒，皆是市面上非常罕見的產品。Tommy表示他的攤檔「模型飛機」以展賣作為營運模式，他拿出很多自己的收藏放到市集上賣，亦非常樂意與客人交流產品的歷史故事。

何志強是特色攤檔「Happy Maker」的檔主，攤檔如其名，意思是「歡樂的製造者」。何志強在大約三、四年前接觸到西貢海濱市集，而他本來就有學習小丑表演，所以便萌生念頭，在市集結合表演與擺檔的經營模式，與遊客共享歡樂。由初期的小丑表演，到現在的「人扮公仔」，他坦言穿着厚實的「公仔服裝」是比較辛苦，但較受到小朋友的喜歡，令他覺得自己能做到開檔的理念，獲得很大的成功感。西貢海濱市集位於戶外地方，環境開揚，讓檔主不一定只局促於那兩米乘兩米的帳篷內營運，對何志強來說，這是讓他實現理想，共享歡樂的好地方。

攤檔除了售賣玩具之外，何志強更不時提供小丑表演逗小朋友高興。（圖片由作者提供）

海濱市集匯集一群有理想的人，更是社區生活及文化的一部份，亦極具豐富的旅遊價值。這一切一切都是新穎的高樓大廈、有空調的市場和大型商場所不能取代的，亦是香港本土的地方文化色彩及城市魅力。



如有任何對社區的意見及評論，歡迎各位投稿至「我區我主場」社區專欄。有意投稿者可將文稿經電郵傳送至 cr@hk01.com 。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

市集資訊：西貢海濱樂園購物天地

主辦機構：西貢區社區中心

開放日期：逢星期六、日及指定公眾假期

時間：11:00am-6:00pm

地點：西貢海濱長廊