【公共空間】市民盼政府聽取民意　在九龍公園設社區空間

政府不應只顧賺錢和旅客，是時候建設屬於香港人的空間。

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曾幾何時我們假日都會約朋友到尖沙咀逛街吃飯，今時今日的尖沙咀只剩下名店商場。倘若政府花費巨大公帑研究和興建九龍公園地下的空間時，仍主張「進一步增強尖沙咀作為國際商業旅遊中心的吸引力」，便又一次看到政府與民意所向背道而馳。

近年，本港土地短缺日益嚴重，政府四周圍覓地也是寸步難行，在市區開拓土地增設社區設施更加是「插針都插唔入」。2014年《施政報告》提出四個策略性地區進行地下空間發展的先導研究，2016年11月至2017年2月進行第一階段公眾參與，並於本年5月剛公佈第一階段公眾參與報告。

四個策略性地區中，政府有意優先考慮發展尖沙咀九龍公園，初步構思建議在（一）戶外廣場、（二）湖心亭至鳥湖一帶及（三）瑰麗花園3個區域，發展3至4層地下空間。對於發展九龍公園地下空間以增加社區設施和開拓土地資源，我們和大部份市民都表示歡迎，期望透過發展地下空間為市民提供一個嶄新的社區空間。

政府有意優先考慮發展尖沙咀九龍公園作為社區公共空間。（作者提供）

市民真正想甚麼？

我們於2018年5至6月在九龍公園周邊向市民進行問卷調查，共收集了329位市民對「九龍公園地下空間發展」的意見和期望。超過72%受訪者支持九龍公園地下空間發展。市民最希望地下空間能成為公共空間有36%，創意市集19%和康體設施14%，再加上社區會堂8%，地下通道亦只有4%。

329位市民對「九龍公園地下空間發展」的意見和期望。（作者提供）

戶外廣場地下發展多元公共空間

大多數受訪者表示，希望九龍公園地下空間，能成為尖沙咀區內一個可以讓市民大眾休憩及歡聚的共享公共空間，容許市民進行康樂及藝術活動。例如，可參考港人旅遊熱點之一台灣，在建築物地庫興建數層大型室內運動遊樂場，提供適合一家大小、男女老幼的遊樂場及運動設施。

瑰麗花園興建智能停車場

區內泊車位嚴重不足，建議在瑰麗花園地底興建智能停車場，善用有限空間提供約100個公共泊車位，給予附近居民和機構使用，減少廣東道一帶嚴重違泊的問題。建議將智能停車場出入口設於九龍公園徑，可避免車輛進出停車場對交通造成的影響。

接通西九文化區 發揮地區協同效應

西九文化區原本計劃完成尖沙咀消防局搬遷後，將興建行人天橋接駁九龍公園至尖沙咀一帶，然而尋覓土地10年，仍未有合適位置搬遷消防局，九龍公園地下空間便成為了接通西九文化區的捷徑。但市民期望的並非傳統的行人隧道，而是綜合藝術、文化和社區設施的步行空間。在此建議九龍公園地下的空間發展交由西九管理局統一管理，發揮文化藝術表演的融合和協同效應，容許有發牌管理的街頭表演活動，推廣不同類型的藝術表演文化。

大多數受訪者表示，希望九龍公園地下空間能成為尖沙咀區內一個可以讓市民大眾休憩及歡聚的共享公共空間。（作者提供）

我們的問卷調查結果，顯示超過67%受訪者不知道九龍公園地下空間發展，第一階段公眾參與未有充分收集市民的意見。政府原定2018年初展開第二階段公眾參與，但現在取而代之是一次只限相關學科的大專院校學生和專業學會會員的概念設計比賽，我們非常失望和絕對不認同。我們期望政府盡快展開第二階段公眾參與，聽取市民的意見。

內容提供：Cherry Leung

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「尖沙咀九龍公園地下創建香港人的空間」​】

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