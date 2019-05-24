【我區我主場】豬瘟揭示本地糧食供應問題　推動農業發展不可或缺

香港本地農業是不可或缺，政府應積極推動農業未來發展。設立農業生產目標，維持穩定食糧供應為準則，滿足香港市民需求。不論出現任何突發事件，也能確保市民買到新鮮食材。

文：陳家珮（新民黨南區區議員）

上星期，香港受非洲豬瘟影響，兩個屠房需暫時關閉，香港街市數天沒有活豬供應，市民買不到新鮮肉材；可見食物安全與生活息息相關，穩健的糧食供應更是重中之重。

2006年，在政府的鼓勵下，不少豬場場主交還牌照，令本地活豬量大減。據2018年的統計，香港逾九成活豬來自內地，進口約147 萬頭活豬，每天平均超過4000頭。本港43個養豬場合共供應約 10萬頭活豬，每天約300頭。由此可見本港養豬場的活豬供應量只佔十分之一。而現時，豬農仍需面對土地不足、難聘工人及購入飼料等問題，成本不斷增加因而局限發展。

香港街市數天沒有活豬供應，市民買不到新鮮肉材。（資料圖片）

全球不同地區面對食物安全及糧食供應問題，都採取積極態度，設定多種措施推動農業發展，監察食品安全和保護自然環境，鼓勵農民與有機旅舍合作，吸引旅客認識當地生態文化，提供多元化工作機會。

反觀現時香港政府採取積極不干預的原則，自由市場主導下，一般農民難以維持生計，惟有選擇棄田不耕。而香港政府實施的緊急救援基金每一項補助都設有最高限額。面對天災的影響，農民更是苦上加苦。

設立農業生產目標，維持穩定食糧供應為準則，滿足香港市民需求。（資料圖片）

本人認為香港本地農業是不可或缺，政府應積極推動農業未來發展。設立農業生產目標，維持穩定食糧供應為準則，滿足香港市民需求。不論出現任何突發事件，也能確保市民買到新鮮食材。

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（原文標題為《從非洲豬瘟看糧食供應》，現題為編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）