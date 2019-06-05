伐木工政治有時可以十分巧妙解釋香港地區政治的一些現象。其中巴士路線就是一個十分好的例子，由於香港區議會選區人口大約一萬七千人，加上人口密集，有時候三數個街口或者一個屋苑就已經是一個區議會選區。而民選區議員有時就有如伐木工，對自己選區範圍的事情特別關注，例如常常要求巴士路線繞經自己的選區。

文：何民傑（西貢區議員）

原始的伐木工人都是個體戶，各自走進森林砍伐樹木搬運到城市販賣，但始終在森林路遠，有時候伐木工人獨力難以應付搬運樹木的某些位置，這時候其他伐木工人就一種默認的行規，會對其他工人施以援手，這種行為並不是出於仁愛，而是每位伐木工人都明白自己會有同樣的處境，這是出於大家都意識到日後自己也會需要得到行家的幫助。筆者就姑且將此稱為伐木工政治。

伐木工政治有時可以十分巧妙解釋香港地區政治的一些現象。其中巴士路線就是一個十分好的例子，由於香港區議會選區人口大約一萬七千人，加上人口密集，有時候三數個街口或者一個屋苑就已經是一個區議會選區。而民選區議員有時就有如伐木工，對自己選區範圍的事情特別關注，例如常常要求巴士路線繞經自己的選區。

(圖片由作者提供)

這現象造成不少巴士路線迂迴，既不環保，也浪費乘客時間。但基於伐木工政治，其他選區的區議員有時候明明了解修改路線會大大增加行車時間，但為了日後也要爭取巴士路線經過自己的選區，最終就會對這些不合理的修改也會表示支持，或至少不會反對。

運輸署最近在西貢區議會交通及運輸委員會提交文件，就因為有地區聲音要求修改路線，竟然建議機場巴士E22 A取消其中一個位於調景嶺彩明苑的巴士站，同時讓整個車程增加超過5分鐘。5分鐘好像不是很多時間，但這條巴士線從機場到總站康城花園總共需要花費153分鐘，沒錯，是兩個半小時，已經足足是從香港飛往上海、沖繩或胡志明市的時間。

(圖片由作者提供)

(圖片由作者提供)

但有時候運輸署就順從這些民意訴求，而不理會修改後對其他乘客的影響，所以就會出現很多車程時間十分不合理的路線。民意代表當然要反映地區的需要，但議會本來就是要理性討論為基礎，雖然決定往往未能夠讓所有人都滿意，但至少是經過理性的討論結果。

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