【我區我主場．將軍澳】白蟻成災揭官僚主義

文：何民傑（西貢區議員）

好似公帑接近八億 ，才落成四年的將軍澳調景嶺體育館，六月中就發現在兒童遊樂室有兩個大型白蟻巢，面積高於半個成人的高度，康文署最終要關閉整個兒童遊樂室進行全面檢查和滅清白蟻工程，需時接近一個月。

調景嶺體育館兒童遊樂室在落成後10分受家長歡迎，在各大親子討論區也曾推薦介紹，每逢假期更更有人滿之患，往往要等超過1小時才能入內玩樂。這麼多人來人往的地方怎麼會有大型白蟻蹤跡也遲遲未發現？

事實上，香港會從四月到八月都是白蟻繁殖高峰期，白蟻主要透過兩個途徑，第一是經過水管和罅隙進入新的地方建巢，另一種方法就是有俗稱飛蟻的白蟻向外擴散到新的場所。如果康文署管理的場所有在這段期間加強觀察，其實不難發現有新的蟻踪。去年同樣在將軍澳的單車館也曾發現白蟻巢，可是同一問題持續繼續發生。

須知道要清理白蟻巢需時往往超過一個月，還要大費周章拆除裝飾全面檢查，除了阻礙正常的使用者外，也有浪費公帑之嫌。究其原因，部門之間沒有充分協作也是問題根源，康文署負責管理場地的職員未必有蟲蟻處理的經驗，而主要負責蟲蟻管理的食物環境衞生署又將白蟻定義為對人類沒有傷害的經濟害蟲，故此食環署蟲鼠組並不會主動協助其他部門處理和預防白蟻。

當部門各有各做，相關知識未能轉移，累積的經驗也不能夠太其他部門解決當下問題，這就是官僚各自為政的惡果。家長們還是要自求多福，在這段白蟻繁殖高峰期，多留意兒童遊樂室的陰暗處有沒有螞蟻出沒，盡量少讓孩子在陰暗地方玩耍，如果發現螞蟻蹤跡盡快通知相關職員。

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