修例能否規管公園噪音？　香港01中學生辯論邀請賽　7月6日直播

香港不少公園已被「大媽歌舞團」佔領，表演聲浪令途人避之則吉。政府早前已向立法會提出修訂《遊樂場地規例》，解決噪音滋擾問題。惟部份市民對於此方法不存期望，更發起「光復屯門公園行動」，表達處理噪音問題的訴求。 今個星期六（7月6日）下午 2時至 5時將進行第五回合「香港01中學生辯論邀請賽」，四間中學辯論隊將針對「修例是最有效規管公園噪音問題的方法」展開激烈辯論。香港01將全程直播，歡迎網民加入討論及參與投票活動。

第五回合辯題：「修例是最有效規管公園噪音問題的方法」

第九場賽事 14:00

保祿六世書院 VS 寶血會上智英文書院

第十場賽事 15:30

迦密柏雨中學 VS 天主教崇德英文書院

今個回合的嘉賓評審陣容鼎盛，有香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、立法會議員林卓廷、思辯居創辦人黃鎮強，大家認為修例是否最有效規管公園噪音？記得準時觀看直播、同時參與討論！

香港不少公園已被「大媽歌舞團」佔領，表演聲浪令途人避之則吉。

投選我最喜愛辯論員 贏取豐富獎品

《香港01中學生辯論邀請賽》現場直播十場足料賽事，比賽進行至第五回合，，大家要把握機會投票予最喜愛的辯論員！每位01會員可於每場辯論比賽後參與投票，至於未成為01會員的您只需幾個簡單步驟就可登記成為會員！

活動詳情請瀏覽：https://debate2019.hk01.com

投票過程簡單，立即投選您最喜愛的辯論員和留言支持，不要錯過豐富的獎品！