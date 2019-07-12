【我區我主場】拾荒者辛酸工作換微薄收入　盼社會關注權益問題

所謂「己所不欲，勿施於人」，所有人都不願意被標籤和不禮貌對待，其實拾荒者也是。活動雖己告一段落，但我們寄語未來，希望更多人可理解到拾荒者的付出和貢獻，給予他們多一分的尊重。

文：香港大學學生會社會服務團第六十九屆幹事

香港人對於拾荒者絕對不會陌生，我們幾乎每一日在每一區都會遇到他們。儘管天氣有多炎熱、陽光有多猛烈，拾荒者每日都風雨不改地推着手堆車穿梭城內的大街小巷，賣出一整天收集到的紙皮，為的只是賺取少於30元的回報。就拾荒這個社會議題，我們可以觀察到本港存在着棘手的貧窮和安老問題，根據「拾平台」的統計，81.9%受訪拾荒者是60歲以上的長者。雖然政府有提供長者生活津貼、高額長者生活津貼和綜援，但金額根本不足以讓長者過活，於是有不少長者會選擇拾荒來維持生計。

香港大學學生會社會服務團於本年六月上旬舉辦了 「拾而不遺」拾荒體驗及探訪活動，讓港大學生走到北角街頭，嘗試當一日拾荒者。（圖片由作者提供）

作為年輕一代，我們關心社會，希望能體驗拾荒者的工作經歷。香港大學學生會社會服務團於本年六月上旬舉辦了 「拾而不遺」拾荒體驗及探訪活動，讓港大學生走到北角街頭，嘗試當一日拾荒者。是次活動，本團邀請到新福事工協會與我們合作。而協會屬下的「拾平台」多年來持續關注拾荒者的權益，致力推動社區教育的工作，希望能喚起更多人認識和關注拾荒者的處境。

之後，我們在糖水道花園與拾荒者蘭姐對話。蘭姐去年曾被無理檢控，幸得「拾平台」為她仗義執言，終獲撤銷控罪。從蘭姐的經歷讓我們知道，拾荒的工作充滿辛酸，而且每日都提心吊膽，擔心被政府部門無理票控。蘭姐的講解亦令我們重新了解拾荒這份工作，拾荒的工作雖然辛苦，但相比做「打工仔」自由。同時，我們也明白到他們對社區環保工作的付出，令我們更學懂尊重每一位拾荒者。

拾荒的工作充滿辛酸，而且每日都提心吊膽，擔心被政府部門無理票控。（圖片由作者提供）

即使同學用一整個下午走遍北角街頭，但只發收集到少量的紙皮作轉贈。（圖片由作者提供） 活動當日，參加者先於炎炎夏日底下在北角一帶分組進行拾荒體驗，沿途向店舖索求紙皮或紙箱，再加以處理。過程當中，我們理解到不論是抵受炎日，抑或是進行切割，捆綁等處理，對於以老人為主的拾荒者來說都可說是絕不簡單。我們將處理好的紙皮連同水、毛巾等物資贈給沿途遇見的拾荒者，並與他們交流，為他們打氣。 即使同學用一整個下午走遍北角街頭，但只發收集到少量的紙皮作轉贈，令我們明白到拾荒是一份勞動力高但收入不成正比的工作。在體驗過程當中，我們亦親眼看到有拾荒長者被店員不禮貌對待，店員將紙皮拋擲在地上，行為彷彿施捨紙皮給旁邊的拾荒者。

最後，我們一同以有限金錢到附近餐廳用膳，希望藉此帶出拾荒者付出與回報的不對稱。從與蘭姐對話所知，整車滿的紙皮也只能獲得少於30元的回報。我們當日經過勞力一番，需要找地方歇息和補充體力之際，察覺這金額是難以負擔附近絕大部份的餐廳，讓我們深刻體會到拾荒者生活上的苦況。

所謂「己所不欲，勿施於人」，所有人都不願意被標籤和不禮貌對待，其實拾荒者也是。活動雖己告一段落，但我們寄語未來，希望更多人可理解到拾荒者的付出和貢獻，給予他們多一分的尊重。長遠而言，我們希望政府可以推動到政策的配合，改善他們的工作處境，以及貧窮和安老的保障。

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