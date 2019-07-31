【我區我主場。藍田】勿讓官僚主義令居民受苦

文：王嘉盈 （公民黨藍田地區發展主任）

夏天不是太陽猛曬，便是大雨滂沱，政府在2016年的《施政報告》中提出，在各區主要行人通道加建上蓋，建設「長者友善」社區，令長者出入免日曬雨淋。觀塘區議會原選定於藍田鯉魚門道行人通道加建上蓋，街坊都萬分期待，但後來聽聞政府部門因技術問題而將計劃擱置，目前仍待顧問公司提交最新可行性研究報告，工程遲遲未上馬，連帶影響相關路段的行人輔助線動工無期，苦了區內的一班視障人士。

香港長者人口不斷增加，藍田區的長者佔區內人口約18%。政府除了提升醫療社福服務照顧長者，亦重點投放資源建設長者友善的環境，從道路交通、社區設施、 居住環境等多方面加強支援長者日常生活所需。這是政府2016年施政報告的內容，除了過去有的加設升降機，令長者、殘疾人士出入無礙外，政府承諾進一步改善行人通道環境，如加設上蓋等。

公民黨藍田地區發展主任 王嘉盈與相關部門會面(圖片由作者提供)

在連接公共交通設施的行人通道加裝上蓋設施，讓長者及市民可在有遮擋的地方下行走，避免日曬雨淋，實屬好事。當時政府表示，區議會選定合適的行人通道後，工程可於2018 年開始分批展開，居民都樂見其成。

根據觀塘區議會文件顯示，路政署於2017年8月委託顧問公司評估項目的可行性，建議於鯉魚門道行人通道，建造一條約2米闊的上蓋。不過，部門於去年11月進行諮詢後，發現區內居民最想有上蓋的路段，為鯉魚門道行人通道中由藍田交通交匯處至鯉安苑（鯉庭閣）一段的路段，此路段地下布滿水管、電線等，難有足夠的空間落椿。

(Google Maps 截圖)

我曾去信追問水務署有關項目的進度，署方其後回覆表示，已委託顧問公司研究工程是否可以在不影響水管走線下進行；另外亦委託了顧問公司提供改變水管走線的工程方案，以備署方全盤考慮，估計顧問公司可於9月下旬前回覆。

居民一直爭取在上述路段加建行人輔助線，政府部門稱將其與上蓋工程合併進行，本來是無可厚非，但目前上蓋工程未能如期動工，變相拖累了行人輔助線的加建工程，部門實有必要檢視兩者分別進行的可行性，否則拖拖拉拉，本來一項簡單工程遲遲未見天，視障人士的權益又由誰來照顧？

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