【我區我主場】香港百年基業　將敗在離地精英及權貴派手上

古言有云，民怨如洪水，只宜疏導，切忌圍堵，民不畏威，則大威至。簡單道理，當權者為何仍執迷不晦？香港落在這群離地高官及權貴派的操控，為謀私利，放棄對人性的追求，我對香港的前程，沒有最憂心，只有更憂心。

文：張美雄（獨立無黨派區議員）

自6月逃犯修訂條例引發的風波起，社會已病入膏肓，在7月21日元朗無差別施襲暴力事件發生後，我失望至極，更斷言香港從此而回不到頭，Certified。

白衣、黑衣、前線藍衣、冷氣房白衣，所有都只是social label、是被政治操控的一群，我對他們沒有仇恨。但對於林鄭月娥政府及權貴派多月以來不負責任的行徑，我卻有無比的怨恨。香港的自由，不是敗在北京手上，而是敗在香港的馬屁精手上，這句警世名言今天應驗。

自6月起，林鄭政府多次錯失了平息風波的機會，離地高官多次誤判民情，可說每一步棋都大錯特錯：

林鄭政府多次錯失了平息風波的機會，離地高官多次誤判民情，可說每一步棋都大錯特錯。

6月9日百萬人上街後，當時即使只是「暫緩」修例已可撲火，但偏偏林鄭傍晚出強硬聲明，堅持兩日後，即6月12日擺上立法會修例，引發凌晨衝突；

6月12日發射布袋彈後，引發警民矛盾，情況一發不可收拾。6月15日，林鄭在缺乏公關技巧下向全港宣佈暫緩修例，但其囂張氣焰即使隔著電視機也感受到，引發6月16日的二百萬人上街；

6月16日後至今一個多月時間，期間已有多位社會賢達、舊高官、甚至龐大影響力的總商會表態，要求政府回應訴求，以行動及時止血，惟離地政府繼續執迷不悔。現在每星期都有群眾運動，而且衝突一次比一次加劇，血與汗的付出，加上曾有多名反送中人士輕生，群眾已不甘空手而回，訴求也自然愈來愈多。

當初只需輕微代價平息的風波，為何今天卻難以收拾？除了「好打得」的離地特首高官外，當然也有權貴派火上加油所致啦。

6月12日，警方發放150枚催淚彈驅散示威者。（資料圖片／梁銘康攝）

所指的權貴派，並不是指所有建制派，建制派中也不乏良心之人。建制一字，故名思義為建設制度，但制度的扭曲，久而久之令大部分的建制派傾向權貴，他習慣只顧維護自身利益，即使今天香港於生死關頭，他們仍不敢正言直諫。

這群權貴派，只會群湧而出譴責暴力，卻沒有找出暴力的根源去解決。在是次反送中風波上，權貴派出過多次聲明，但每次不是維護政府，就是譴責群眾運動，除了火上加油外，對解決整件事有什麼幫助？ 中國古代君主制社會，尚有冒死直諫之美德，但今天的香港，敢言卻成為了權貴派的大忌。

警方在夏慤道向示威者發射催淚彈。（資料圖片／梁鵬威攝）

筆者正準備收筆之際，剛得悉警察不批准7月27日光復元朗的遊行不反對通知書，如此形勢，估計週末將會再爆發另一次流血衝突！古言有云，民怨如洪水，只宜疏導，切忌圍堵，民不畏威，則大威至。簡單道理，當權者為何仍執迷不晦？香港落在這群離地高官及權貴派的操控，為謀私利，放棄對人性的追求，我對香港的前程，沒有最憂心，只有更憂心。

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