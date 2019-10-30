【我區我主場】黃之鋒被DQ後區選點玩？|曾志豪

文： 曾志豪（傳媒工作者）

這其實是兩瓶毒藥，看你如何揀。一瓶毒藥是放黃之鋒入閘，左派肯定大發雷霆，之前另一位抗爭明星順利入閘，已經叫左派茶飯不思、輾轉反側，覺得世界末日；如果名氣衝出國際、屢次被左派製告勾結CIA外部勢力新聞的黃之鋒居然可以參選神聖的特區區選，則何以平天下？只怕左派天天拍門向林鄭投訴。這是第一瓶毒藥。

另一瓶毒藥便是DQ黃之鋒。可以安定左派的心，但卻會令DQ事件直接衝出國際，更坐實黃之鋒把DQ主任名單交給美國是「出師有名」。香港這陣子正處於政治風暴核心，美國英國都關注香港的人權民主自由，英國的大學DQ了執葉何律師的名譽博士學位，都和反修例風波有關。DQ黃之鋒，等於用行動告訴世界﹕香港沒有選舉自由。香港被政治打壓。一國兩制受破壞。香港的確需要世界打救。

(資料圖片/梁鵬威攝)

所以兩瓶毒藥，各有害處。今天香港政府選擇了飲第二瓶毒藥，寧願「七」出國際，也不敢得罪土共。或許他們考慮的是，「遠水不能救近火」，國際關注未必能馬上對香港局勢做成影響，又或者已經豁出去，香港已經國際出醜了，也不怕多一件DQ黃之鋒事件。

所以黃之鋒參選一刻開始，政府已經注定是大輸家。但香港人也不能單單食花生，首先我們要記住，DQ最大傷害一定是香港的選舉自由。即使國際輿論如何炮轟，也不能改變香港人參選的自由被政治立場左右的事實。我們受到政治紅線壓逼，難道真的要每屆選舉，都要把DQ主任名單傳到海外才能進行？

圖為被視為民主派Plan B 的林浩波與黃之鋒(資料圖片/梁鵬威攝)

第二，香港人應該認清形勢，政府已經帶頭把區議會選舉「政治化」。甚麼意思？選舉主任關心候選人並非他對區政的看法，也不關心他對該區有幾多投入，而是單純關心他的政見、對港獨的立場。那麼我們作為選民，在DQ風波之下，在經歷了自由之夏的衝擊，當我們要進行區議會選舉，究竟應該單純天真的仍然拘泥執著於「地區事務」？還是也和政府一樣「高度政治化」，應該關心候選人對政治的看法、對五大訴求的立場呢？如果在經歷了催淚彈放題的夏天，你仍然欺騙自己「區議員最重要了解地區事務，隔籬條渠臭左好多年啦」，你真的太天真了。當區議員落區了解民情、勸阻警察，也會被當成暴徒拘捕，你真的仍然覺得區議員的政治立場不重要？你真的仍未清醒，仍然未知道應該如何玩這屆，DQ了黃之鋒之後的，區議會選舉嗎？

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海怡西其他同區候選人包括：林浩波、陳家珮



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