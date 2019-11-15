【我區我主場】建制派突然又想區選了｜曾志豪

這應該是突然的共識，忽然的轉變，區議會選舉應該不會像年宵乾貨一樣被DQ，因為建制派突然很想選了。

這個星期，忽然多份報章頭版都賣了一個全版廣告﹕用選票向暴力說不。圖畫全部是示威抗爭者裝修破壞的內容，你明白這個廣告應該是建制派刊登的。

怎麼突然建制派又想區選舉行呢？

之前，建制派明明說很擔心香港局勢，擔心不能有公平公正的選舉啊？明明之前還有另一個廣告，以一群香港九龍新界市民名義刊登，主題就是要停止區選。葉國謙也大打開口牌，劃下了區選舉行的死線，言之鑿鑿，似乎區選危在旦夕。

但這個星期，口風突然變了，非常奇怪。

因為建制派之前口徑，明明是局勢混亂便要停止區選；這個星期，香港局勢只有升溫加劇，全港大堵路，按建制派上回的邏輯，理應更快宣布停選才對啊﹗

原因應該只有一個﹕建制派忽然不怕區選了。

為甚麼之前要怕？怕輸到開巷。今天為何忽然又不怕了？因為覺得有把握？你看那個廣告用了「用選票向暴力說不」，即是建制派想打「暴力牌」，以各區堵路逼人罷工的形勢作為選舉籌碼，試圖令民眾對運動反感從而轉投建制懷抱。

警察在進攻中文大學不果後，突然放軟手腳，只零星進攻，卻未有總動員出擊，似乎故技重施，任由各區開花、大學進襲、製造民怨互罵，便能借「反暴」之名爭奪民意？

當然，也有人認為，民意很穩固，游離票太少，不足以逆轉賽果；繼續區選，純粹不想造成政府停擺不能運作的畫面。

只能說，建制派希望選區議會，區選應該穩陣，選民千萬不要辜負建制派的助攻，用你選票去停止這個社會真正的暴力。

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