【區議會選舉】建制泛民新面孔落區 接棒守得住？

選舉日漸迫近，氣氛愈加緊張，今屆同時有幾位區議員、雙料議員決定交捧予年輕新一代。許多人覺得，接棒是吃前人的福蔭，從事地區工作時會相對有利，而今屆選舉面臨「公民醒覺」，在選情難以掌握之下，會否為政壇新面孔的選情帶來變數？

《香港01》邀請到五位參與今屆區議會選舉的候選人，談到他們為了承接現任區議員/ 師傅的支持者，過去花了多少努力在建立關係？在工作上面對最大的壓力來自「從政」或是「接棒」？

建制派方面，元朗區現任區議員梁志祥交棒予司徒駿軒、九龍城區現任區議員梁美芬交棒予李超宇。面對現時社會狀況，他們認為接棒是優勢還是負擔？至於泛民方面，南區現任區議員區諾軒交棒予陳欣兒、現任區議員柴文瀚交棒予的嚴駿豪、屯門區現任區議員譚駿賢交棒予林明恩，他們對區議員這個崗位又有甚麼期望？為何選擇挑戰接棒的選區呢？

受訪者陳欣兒為2019年南區區議會利東一選區參選人，同區另有參選人為1號吳啓新。嚴駿豪為2019年南區區議會華富北選區參選人，同區另有參選人為1號張偉楠。林明恩為2019年屯門區議會友愛北選區參選人，同區另有參選人為2號葉俊遠。司徒駿軒為2019年元朗區議會天耀選區參選人，同區另有參選人為1號梁榮生、2號何惠彬、4號陳科伊。李超宇為2019年九龍城區議會黃埔東選區參選人，同區另有參選人為1號關家倫。

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