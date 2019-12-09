【社區伙伴】社會的事 兒童也有Say

（內容由兒童權利委員會提供）

岑子杰遇襲重傷，有傳行兇者為南亞裔人士，隨即網上流傳遊行人士會「裝修」清真寺、重慶大廈的消息。不過遊行當日，印裔社工Jeffrey Andrews和一班朋友在重慶大廈門前派水、叫口號，不少途人與派水的南亞裔人士擁抱、High Five以示支持，一度緩和緊張的氣氛；誰又會想到，當日下午水炮車的藍色水「誤中」清真寺，現場被水炮車射中的記者和途人當中，包括香港印度協會前主席毛漢Mohan Chugani、融樂會總幹事張鳳美。

一夜間，香港的少數族裔成為了社會焦點，「我們都是香港人」開始在華裔居民與少數族裔之間傳掦。其實，在地的少數族裔正面對著不少困難。近日「兒童議會」計劃中的兒童議員就提出了1項與少數族裔有關的議案：「促請政府採取有效措施改善少數族裔學習中文的困難」，指出非華語學生在學習中文時面對極大障礙，建議政府改革中學文憑考試制度、用較生動及日常的方式加強支援非華語學生等等。兒童議員亦在提出「促請政府設立平台供兒童平等及公開表達意見」、「促請政府制定有效政策以正視校園欺凌問題」2份議案。

「兒童議會」由防止虐待兒童會及香港兒童權利委員會舉辦，讓兒童體驗議員的工作，商討和辯論與兒童有關的議題，為兒童爭取權利。今年10月19日是第14屆「兒童議會」，由50名年齡在12至17歲的「兒童議員」就自行撰寫的3份議案與立法會議員陳沛然醫生、毛孟靜、邵家臻；以及嘉賓香港城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝博士、楊銘輝律師、香港兒童權利委員會主席雷張慎佳、基督教勵行會社工Jeffrey Andrews 及香港融樂會總幹事張鳳美即場交流意見。

當然，這些兒童議員在背後付出了不少努力。過去4個多月，兒童議員合共召開了多次小組會議；亦親身進行多次訪問，聽取政府官員、立法會議員及多個相關界別人士的意見；就各個議題以問卷調查方式搜集了兒童及成人的意見；並參閱相關文獻資料後親自撰寫3份議案文件。這些文件將會集結成書向政府及有關的機構發放，讓政府及社會參考。

「兒童議會」計劃在香港特區政府贊助及本港首個兒童主導組織「童夢同想」支持下一直順利，歷屆「兒童議會」已討論46項與兒童息息相關的議題，是兒童積極參與公民社會的渠道，讓兒童認清自己的權利和責任，並就有關兒童的事宜發聲。

兒童權利委員會

（圖片由作者提供，文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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