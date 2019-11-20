【區議會選舉2019】新力軍要札根　先要取得民心

青年從政一般滿腔熱誠，但往往真正在地區服務時便會碰到困難，除了面對現任議員擁有地區網絡的優勢之外，也要花更多努力建立形象、向選民講述個人的政治理念。究竟這批「新力軍」如何好好運用「年青、新思維、有幹勁」這個優勢去爭取選民支持？

《香港01》分別邀請到來自泛民及建制派的五位新力軍，談及他們對區議員這個崗位的抱負、落區時遇到甚麼限制。特別這五位候選人同是今屆選舉的新面孔，他們有多大信心將選民對地區事務的關心，轉化成支持自己的選票呢？

新力軍要札根 先要取得民心

來自建制派 (保民聯) 的林斯嵐被街坊取笑稱呼為「藍絲林」，他以「民生永遠優先，政治企埋一邊」的選舉口號，在東區和富選區服務街坊，被主持人柳俊江問到最近的社會運動遍地開花，「政治企埋一邊」的選舉口號是否太離地。至於實政圓桌馬庭熙，任職議員助理至今，服務地區逾五年時間，他深信以知識和經驗能改變社區，也嘗試以引入科技去改善區內問題，而當中的滿足感並非金錢可以衡量。

民主派方面，獨立民主派巫啟航認為近月的政治事件和社會衝突，令更多元朗宏逸選區街坊注視到他，開始留意他的地區工作。他表示會堅持初心，積極推動在區議會層面撤查 721事件警方的失職問題。另一位獨立民主派新面孔有彭卓棋，由於服務的選區是南區赤柱及石澳選區，選區劃界寬闊，因此他須透過頻密的「晨早晚練」與選民接觸，例如積極與居民委員會互動，直接地了解和收集街坊需求，以彌補經驗不足的缺點。而父親是沙田錦濤選區的獨立民主派候選人陳天俊，隨著在地區上服務時間久了，現已逐漸擺脫「強仔」形象。他期望以年青人身份進入議會，協助泛民重奪議會的話語權。

一鍵掌握選情，即刻睇片！

https://dce2019.hk01.com/

受訪者林斯嵐為2019年東區區議會和富選區 3號參選人，同區另有參選人為 1號郭偉強及 2號陳嘉陽。馬庭熙為2019年荃灣區議會荃灣南選區 3號參選人，同區另有參選人為 1號陳杰及 2號陸靈中。巫啟航為元朗區議會宏逸選區 1號參選人，同區另有參選人為 2號曹健科、3號姚國威、4號關嘉麗。彭卓棋為南區區議會赤柱及石澳選區 2號參選人，同區另有參選人為 1號李佩英及3號陳順意。陳天俊為沙田區議會錦濤選區 4號參選人，同區另有參選人為 1號許立燊、2號吳志雄以、3號吳啟泰。