【聖誕墟市】善用美孚閒置用地延續墟市文化

聖誕將至，接踵而來的是除夕及農曆新年，不少非牟利團體都會舉辦墟市。美孚萬事達廣場對出空地將於12月21-22日舉行一連兩場墟市，好讓市民「趁墟」、預早感受節日的歡騰。但大家在「趁墟」的同時，有否想過墟市原來不單是「飲飲食食」及Shopping的地方，更是對一眾基層檔主的經濟支援，促進社區經濟的地方？

缺乏持續性的墟市政策

派錢畀N無人士，提供低收入津貼當然有用，但從社區角度嚟睇，其實要基層自力更生，唔一定係搵份全職工。 香港社會服務聯會主任（政策研究及倡議）黃慧賢

香港社會服務聯會主任（政策研究及倡議）黃慧賢 香港人煙稠密、舖租高昂，擁有一門手藝的基層根本難以創業，然而墟市正好彌補這個缺口，成為社區經濟的重要發展之地，公眾亦可從墟市攤檔中觀察到各類型能力的展現。「開初發展墟市係從扶貧角度出發，知道有啲礙於家庭照顧者嘅角色，無辦法出去返工，但其實基層識煮嘢食、整手工藝品，呢啲都係才能。」香港社會服務聯會主任（政策研究及倡議）黃慧賢坦言，墟市正是一個門檻低，又能讓基層發揮潛能、自力更生的地方。 黃慧賢續指，香港人鍾意湊熱鬧，每逢大時大節各區墟市遍地開花，這都是墟市在社區發展的機會，惟現礙於政府缺乏墟市政策，導致申請手續需時，影響籌備及推廣墟市的時間及成效。為此，黃慧賢指社聯正積極發展新型社區墟市，為不同類型的檔主提供課程，令參與檔主能符合條例及環境衞生要求，保持墟市發展的延續性。

好多時啲居民買過、食過，但幾時、邊度再買到、食到呢？唔知！ 香港社會服務聯會主任（政策研究及倡議）黃慧賢

因此，黃慧賢認為，墟市持續地存在有著很多益處，例如街坊有機會可以回購產品，而籌辦墟市的物資可以循環再用，減低每次墟市成本。而更重要的是有更長的宣傳期，讓街坊能有充份時間知道墟市詳情，增加當日人流，加大墟市的經濟成效。

從午夜墟到超市銷售

於深水埗長大的李大成，對「桂林夜市」有著深厚的感情，直至2014年的「魚蛋革命」，桂林街的熟食小販被掃蕩，激發大成落手落腳辦一個合法墟市，讓檔主在固定地點及時間合法擺賣，「起初因為我哋喺天光墟識咗好多有手藝嘅街坊，見到每日擺檔先賺得幾十蚊，但搞一次墟市已經賺到等同擺檔一個月嘅收入。」

攤販為賺取微薄收入在深水埗「午夜墟」擺檔，需承受被驅趕及檢控的風險。(資料圖片)

喺一次墟市入面，有生產商落到嚟飲過雞酒，覺得好正，就同檔主傾，幫佢哋嘅產品做研發喺超市擺賣！ 關注草根生活聯盟義務幹事李大成

而年逾60歲的玉姐則是大成在天光墟認識的街坊之一，首次參與熟食墟市擺賣麻辣燙，第二次則以母親傳承的補身雞酒作招徠，成功極速售罄，更獲得公司垂青。大成憶述，「嗰次墟市天氣好凍，玉姐啲雞酒好快賣晒，仲咁啱畀一間公司飲到，之後話可以幫手整湯包放喺超市擺賣，等靚姐可以賺多少少生活費。」

大成指，玉姐的家傳雞酒在一次墟市中獲公司垂青，製成湯包出售。(呂諾君攝)

墟市連繫社區、助基層經濟

墟市能帶動社區經濟，讓街坊能在節日「趁墟」同時，多了解社區檔主的故事，將墟市的人情味及氣氛延續，因此《香港01》發起「01社區型活墟計劃」，與社區組織「關注草根生活聯盟」合辦為期兩年、共30場社區墟市，當中包括濕貨、大型節日及親子手作墟市，以滿足不同檔主及街坊需要，以達至連繫社區、助基層經濟的目標。

「聖誕歡樂墟」搞手之一的李大成續指，聖誕墟市將於12月21至22日在美孚萬事達廣場對出、橋底下的閒置用地舉行，當日會售賣逾30款小食，並配合音樂表演助慶。為配合時代趨勢，該場墟市更加入電子支付渠道—「01錢包」。

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