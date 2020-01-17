【新春美食墟】長沙灣新春墟市即將開鑼 39檔小食率先推介

猶記得深水埗「桂林夜市」的墟冚場面，即蒸腸粉、豆腐花、碗仔翅、糖水、串燒，每檔車仔檔的美食都令人垂涎欲滴，街坊食客一連幾晚排隊亦在所不計。他們為的不單止是一飽口福，更享受當中的新春熱鬧氣氛。

深水埗區今年同樣有熟食墟舉辦，於農曆年初一及初二在長沙灣保安道遊樂場舉行，屆時有39檔小食攤檔，當中包括冷泡茶、水信玄餅、冰滴越南咖啡、燒流心糯米糍、財神造型的肚臍餅、鼠年刈包、爆炸雞及糖畫等。