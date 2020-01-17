【新春美食墟】長沙灣新春墟市即將開鑼 39檔小食率先推介

撰文：黃芷君
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猶記得深水埗「桂林夜市」的墟冚場面，即蒸腸粉、豆腐花、碗仔翅、糖水、串燒，每檔車仔檔的美食都令人垂涎欲滴，街坊食客一連幾晚排隊亦在所不計。他們為的不單止是一飽口福，更享受當中的新春熱鬧氣氛。
深水埗區今年同樣有熟食墟舉辦，於農曆年初一及初二在長沙灣保安道遊樂場舉行，屆時有39檔小食攤檔，當中包括冷泡茶、水信玄餅、冰滴越南咖啡、燒流心糯米糍、財神造型的肚臍餅、鼠年刈包、爆炸雞及糖畫等。
1│賀年應節食品
墟市為大家準備了一系列新正頭必食意頭推介，包括寓意「撈到風生水起」的撈起、得意財神造型的肚臍餅、大吉大利焦糖木糖布丁及生肖造型的刈包，新正頭食過喜慶食品，一定一路行運行到年尾。
2│街頭惹味之選
喜歡濃味食物的朋友請注意，墟市亦有多檔「香噴噴」、同時能滿足你嗅覺及味覺的美食出售，有惹味麻辣牛肚、酸辣粉、爆炸雞、秘製辛巴醬配陳皮魚蛋、燒賣，通通令人食指大動。
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3│各種特色甜品
有人認為食過「飯後甜品」才是圓滿的一餐，如果你都認同的話，以下墟市特色甜品一定不容錯過。傳統泰國甜品芒果糯米飯，厚切芒果配以椰漿糯米飯，絕對能夠令你大滿足。同場更有「糖畫先生」即席揮毫，利用糖漿畫出不同圖畫及恭賀字句。墟市甜品種類繁多，新鮮椰子汁、百香果水果茶及山楂烏梅汁等特式飲料、花花造型啫喱、精美棒棒糖等，總有一款符合你口味。
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新春美食墟 — 免費入場
日期：2020年1月25日 (星期六)、1月26日(星期日)
時間：下午3時至晚上11時
地點：長沙灣保安道遊樂場
*攤檔資料以主辦單位最後公佈為準。