【武漢肺炎】區瘋欄 – 分享與人性

今早，剛離開家時，爸突然跟我說，他終於買到廁紙了。我當然知道，現時到處都是瘋搶囤貨。

我緩緩地跟他說道：

「供應商跟我說廁紙貨源充足，無需瘋搶。」

「我當然知道，所以前幾天我問那位師奶，買那麼多是家中廁所很多嗎？」



誠如我上星期所說，當分享取締霸佔，我們才能真正繼續向前。



今個星期派漂白水讓我們更體會到「慌與荒」。因為有心人贊助，所以我們能夠在社區分享漂白水。我在過程中一直在罵政府到底在做什麼，為何要香港人為了幾元的漂白水排隊？為何仍有人盲目支持政府，甚或一直包庇政府的建制派。

當然，過程中我一直與街坊對話



「為何只比兩啖漂白水我？」

「你是拿來飲嗎？如是，我再比兩啖你。這是比家用漂白水更濃縮的，絕對夠用。」



「為何不是60歲以上優先？」

「其實坊間買不到，不只是長者，資源有限，我就希望讓更多人受惠；其實每個人都各有困難，獨居的、基層工友、殘疾人士、甚至無法排隊的全職工作人士」



「為何不幫我們買口罩？你為何可以戴口罩？」

「不是不幫，而是我們都在找貨源，全球都缺貨。這是政府的責任，你為何不罵政府？如果我不戴口罩，而我是經常落區做實事的人。我有武漢肺炎肯定全區都有，你想這樣？」



「你給我吧，這個水樽可以了。」

「婆婆，這是工業用漂白水，水樽有機會穿的。你堅持要，我可以給你，但你想全手都是漂白水嗎？」



「可以不用排隊嗎？給我吧」一位長者如是說道。

我也很想給他，問題是排隊的人真得很多。幸好有位年輕人願意將自己的部分跟長者分享，我才看到一絲關於分享的希望。



我一直堅持的事，不是故意刁難街坊，而只是希望做一個真誠的議員，說對的話，說真心的話，能在根本上改變過去的陋習，而非為巴結或哄騙多一位選民而活。



但事實是，過去的政治工作者必需負上若干責任。有人正氣凜然跟我說很關心長者，所以用派柴米油鹽的方式照顧他們。問題是「派」當然是最容易賺取選票的方法，然而議員的職責應該是透過改善地區規劃及政策改善深層次的問題，包括照顧者服務及全民退保等。



可笑的是，有人一方面話反對全民退保；另一方面，就話照顧長者，所以派米。

你有你工作的方法，但我堅信真正用心服務，帶著改革的心，終有人會看見。



派，是因為有心人贊助，自己社區自救。懂得分享，洗卻「為拎而拎」或「攞著數」的心態，社區就會繼續進步。



當然，你可以多拿幾包共產黨的「三個口罩」，你敢用，自然有人繼續敢派。

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