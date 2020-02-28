【新冠肺炎】區瘋欄 – 議員成為外賣仔

區議員只能成為社區保母？ 轉型正義雖然痛苦，但痛定思痛，有些事必須要做。 我們相信用心服務的外賣仔，將不再只是外賣仔，更能推進一種本質上的改變。

過去一星期，我與團隊都成為外賣團隊，將早前街坊訂購的防疫物資外賣到家，盡量避免公眾聚集。雖然每戶到會是辛苦的工作，但開心的是街坊一句的感謝，以及部分街坊終於明瞭這本來不是區議員的工作。

正如，過去兩星期我一直強調分享的故事，以分享創造更美好的世界。

當看見社區漸漸改變，就是我們團隊認定工作成就的指標。過去，服務型議員一直都是大家認定唯一議員模式，所以我們團隊明白改變必會引起不習慣。但正如蔡英文總統的做法，轉型正義雖然痛苦，但痛定思痛，有些事必須要做。

過去，議員們都習慣在固定時間以排隊方式派發物資或售賣門券，但造成的結果必然是只能服務固定群組，根本未能服務全部或大部分的街坊。今次，賣口罩的方式，團隊決定打破慣例，拒絕以排隊方式服務唯一指定群眾，希望可以讓過去被遺忘的年輕人或上班一族有權得到服務。

雖然，轉型並非全然成功。因為團隊目標並非改變服務對像，而是擴闊服務對像。除了早前所談及關於區議員經常忽略的政策改變而讓大部分人得到更好的社會資源，地區服務如何擴闊服務群組亦是一種學問。

街坊會問：「究竟怎樣可以知道資訊」

我們現有的方式繼續以街站、Facebook、Whatsapp、海報作為基本的資訊發佈模式。但問題的是我們團隊就是希望慢慢讓長輩們改變過去接收資訊的模式，讓他們能從更貼近時代的網上平台接收更全面的訊息。

街坊總是會說：「我都唔識上網，點睇呀？」

我會話：「咁點解你知道派飲茶券？你識用微信，點會唔識上網？」

當街坊可以以微信作為媒介接收建制資訊，我們團隊拒絕為遷就而使用中國的通訊Apps。我們相信，慢慢地，街坊會因為要接收資訊而改變模式。最終定能打破過去慣例，拒絕建制的壟斷，以教育或轉型的方式，令街坊以新的平台接收辦事處資訊。

當然，更重要的是用心服務，就是讓人看見的不二法門。由模式與方式改變社區，以拒絕重複排隊的方式，改變有著數盡攞的心態。這才是譚家浚堅信的，溫柔的推翻這個世界。

縱使，作為外賣仔是辛苦的。資源有限，只能服務若干群眾。部分法團作為親建制的遺下之物，刻意阻撓，以玩政治方式，致我們根本入屋困難。

當真外賣都能上門，偏偏拒絕區議員上門派貨。

但最終，我們相信用心服務的外賣仔，將不再只是外賣仔，更能推進一種本質上的改變。

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