區瘋欄 – 非一般的政客

可能「真實」就是擺脫過去從政的舊習，以濃霧蓋掩真實的形象。 過去，我一直堅持「真實」作地區工作或政策倡議。 相信是對的事情就去做，正如我堅持為年青人發聲，提供可以參與區政的平台，成立青年事務委員會

前幾天，我接受了獨媒及浸會大學文學院的專訪。每次訪問完結之後，都有一種愉快的感覺，因為能將自己的想法與感受毫無保留的表達出來。

浸大師妹問道，是否過去大學時參與學運的經驗促使我參選區議會選舉？

我娓娓道來過去學運的故事，當初一心希望參選學生會主席，但徒有一副熱誠而忽略了與人合作及在乎他人的感受，最終我退出了內閣，放棄參選。當然，事後花了若干年的時間及不斷的跌碰，才真正了解到團隊合作的意義及戰友的重要性。

我更補充了對於議席的看法，因為我相信改革的力量，所以全身投入改革工作，初衷至今沒變。無論過去參選學生會，還是現在參選區議會。

看不過眼而出手，一直以來都是我其中一個做事的原因。而一旦我從山上踢下改革的石頭，石頭慢慢就會自己滾動，到時我在或不在但不再重要了。

所以，我拒絕成為「老油條」，並希望有能者可以繼續居之，不一定由我永續相關位置。反而時間做長了，例如做足區議員三十年的，或許是有經驗，但我堅信必然失去了繼續向前或改革的初衷，或熱情，而使社區就此停滯，亦絕非我所樂見的事。

事實上，我一直都明白自己的性格只會產生兩種極端的看法，要麼欣賞我的做事原則，乾脆利落；要麼非常討厭我，做事說話從不客氣，一針見血。但這些年下來，我更明白一個道理，沒有人可以討好所有人，何必要勉強討好所有人放棄做事的原則，變成毫無棱角之人。尤其從政者，並非別人喜歡什麼就給什麼，至少至今我仍非常討厭這種為選票而失去自我的「老油條」。

我相信選民自會選擇，與他們有共同信念與價值的人。

其實，助理們一直都擔心我在傳媒，在居民面前過於真實，但我反而擔心不夠真實。

事實上，我一直覺得過去的政治人物都擅於與傳媒、與居民溝通，但再真心始終有一層薄霧籠罩著，難以看見真實且完整的政治人物。

過去，我一直堅持「真實」作地區工作或政策倡議。

相信是對的事情就去做，正如我堅持為年青人發聲，提供可以參與區政的平台，成立青年事務委員會；堅持正面喝斥在長發廣場外隨便小便的叔叔們；堅持在幾乎沒有鎂光燈的議題努力，例如：性小眾平權、愛滋病防疫與教育等。

我始終相信有鎂光燈的議題自然有人「狗衝」工作，根本不須多一個我「狗衝」，反之有更多大城中的微弱聲音需要我們細心聆聽。

或許，還有很長的路與磨練，我才領悟前輩司徒華所說的：「成功不必我在，功成其中有我」。但至少，這句話提醒我不要成為戀棧權位而失去自我的「老油條」。

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