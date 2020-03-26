【我區我主場】區瘋欄 – 區議員其實是民意代表、是代議士

時代變了，議員是一份專業，除了札實的地區工作，起碼至少具備相當的議政質素。

話說，前一陣子謝振中以葵青區指揮官的身份交代葵青區內治安報告。然後，就在連登上展開一系列討論，抨擊葵青區議會議員慘敗，無法完美質詢「振美」。



事實上，一直以來，無論議員或是街坊心中都認為區議員只是社區保母，工作不外乎：一，派米、派餅，派派派；二，社區1823，修橋補路，維修水電煤樣樣精巧；三，康樂組組長，籌備旅行、茶聚、量血壓、身體檢查。



正正因為過去的議員工作及街坊印象，忘記了區議員本身亦是民意代表及代議士，有責任做好議會論政工作。結果議員們就淪為大學生般，追求點名，成就完美出席率，但就全程不發一言，忽視了質詢及提案。最終未能展現優秀的論政表現，大會質詢「振美」時間淪為情緒宣洩的出口。

當然，區議會本身只屬於諮詢機關，政府根本可以拒絕回應議會意見，甚至與議會對著幹。但爭取充權的道路，從來不是緣木求魚，需要我們展現真正議會工作，為議會充權。區議會仍有極少部分否決政府部門撥款的空間，民主派極需要展現非橡皮圖章的決心，敵過以街坊需參與活動需求的脅持，堅持認真審議撥款。



我們要明白，時代真的變了。



年輕人的票從不是因為多一份口罩，而是看見社區有所改變，議員有變革的決心。我相信，不講政治，不問論政，只講服務，只講民生的歲月已經過去了。

我從不反對札實的地區工作，因為地區服務是讓街坊信任我們的機會，但個案跟進並非只是跟進個案本身。更重要的是透過填一萬張表格的同時，了解政府行政工作的弊病，讓街坊無法自行處理表格的填寫；或是，大量的滲水個案，了解滲水辦運行的漏洞等。然後，將有關行政或政策的弊病提案於區議會討論，甚至改變有關的問題。最終，我們的工作就是與市民同行，讓街坊能自行「捕魚」，而非不斷「供魚」給街坊。



當然，填表工作遠比爭取改革表格容易，填寫一萬份表格可能就有一萬張票；然而，改革表格可能無法獲取大量美名。但作為議員，是否真的只能以連任為首要目的；以相同的工作方式，不斷安坐議席，是否就能放棄改革的決心？當搶票或保票的時候，動搖從政者的政見時，是否就能放棄政見，繼續討好各人，穩坐權位？



抱歉，我始終無法認同此工作方式。



所以，我與我的團隊，除繼續做好地區工作外，仍堅持備會，希望每個會議，不論大會、委員會、還是工作小組，都能具備相當的議政質素。我們始終相信認真工作，總會有人看見；用心工作，始終有街坊能感受得到。



我只想說，時代變了，議員是一份專業，此份專業起碼至少需具備相當的議政質素。

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