【齊心抗疫】愛心口罩贈的士業界



疫情期間，屢見善心人和商戶捐贈口罩予社區上有需要的人士，盡顯港人互助精神。零售業和服務業在社會的前線，受疫情的影響最為直接。

較早前《香港01》運用電子優惠券系統，聯繫香港的士商會，在3月23日至28日進行電子取籌，派發由保信慈善基金送出共 6,000片 Vital Medic 成人口罩予的士司機。抗疫時期，不可鬆懈！

電子取籌過程簡單 3分鐘搞掂！

(1) 透過【指定網址】下載香港01APP 及註冊成為01會員

(2) 領取「電子兌換劵」

(2.1) 在「我的優惠券」內檢查已儲存的「電子兌換券」

(3) 在指定換領時間內前往換領地點，向工作人員出示「電子兌換券」*

(3.1) 在「電子兌換券」上按「點擊使用」

(3.2) 一旦按「點擊使用」即代表認同換取禮品，不得取消

(3.3) 「電子兌換券」倒數計時，截圖無效

(4) 成功領取 Vital Medic 成人口罩一份 (10片)

*活動受有關條款及細則約束

特別鳴謝：活動贊助《保信慈善基金》、合作機構《香港的士商會》、互聯網技術策略伙伴《香港01》。如有社區活動和消息，歡迎聯絡cr@hk01.com。