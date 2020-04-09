【我區我主場】 區瘋欄 – 光復立法會？

我心想，如果光復立法會就能光復香港，可能很多事都會變得更簡單，年輕人就不用以命相搏守住香港。 但我們仍要支持35+，議會需要的是真正為香港人發聲的代議士。

話說，最近除了繼績社區防疫工作外，另外頻頻出動的就是選民登記街站。比起往年，可能民主派與建制派都大力動員推動選民登記，今年要求選民登記或更改資料的街坊以幾何級別上升。他們的疑問不外乎以下兩個問題：

問：我去年區議會選舉投票了，需要再登記嗎？

答：其實你已經是選民，但如果擔心的話，可以上網再確認自己的選民資格。

心想：其他大部分民主國家，只要符合投票資格就會正式成為選民，香港政府究竟有多不想年輕人投票？

問：什麼是功能組別？我做侍應的，可以轉做飲食界嗎？

答：功能組別就是畸型的產物，屬於特權階級，老闆呀、律師呀、會計師呀、老師呀、地產商呀。如果你不是老闆，又不是甚麼師，你就只能投區議會（二）界別，俗稱超級區議會。你的老闆就可能能投飲食界，基層員工，即使該界別都無權投票的。

心想：一人有兩票，究竟想點？即使超級區議會都是奇怪的產物，入閘者未又是特權階級提名。

事實上，愈解釋街坊就會愈不理解，因為政制確實複雜。老實說，我不反對爭取議會過半，爭取搶攻功能組別，但不要忘記我們最終要爭取的是廢除功能組別，包括同樣是全港大部分選民有份投的超級區議會。即使如何增加功能組別的民主成份，功能組別本來就是不民主的產物。

尤其，大家都「爭崩頭」要出選區議會（一）屆別席位，以為都是襄中之物。搶食可以，但不要食得太難看。

即使議會過半，政制仍有缺憾。

議員提出的私人草案若涉及公共開支、政治體制或政府運作，議員便不得提出。即使能過第一關，仍要行政長官加簽。即使再過，立法會仍要分組點票（直選及功能組別）皆通過才能通過草案。

換言之，立法會議員早已喪失了立法權力，只能守住惡法。

不過，最有趣的疑問，就是有位年紀稍大的婆婆走過來跟我說：「你的橫額寫光復立法會，什麼是光復，是光復香港嗎？一樣的嗎？」我心想，如果光復立法會就能光復香港，可能很多事都會變得更簡單，年輕人就不用以命相搏守住香港。

我緩緩說道，光復在辭典的解釋是「恢復原有的領土、統治或事業；失去再收回」。光復，或許不是完全準確，因為立法會從無屬於香港人，尤其是臨時立法會更是完全由中共欽點指示的物體。最後一屆立法局有比較屬於香港人的面向，當然仍存在功能組別。

但我們要光復的，除了是議會，屬於香港人的議會；更重要的是奪回香港人的尊嚴。現時，這班恃特權階級支持的建制派議員，狐假虎威太久了，我們需要他們全部下馬。我們需要的是真正為香港人發聲的代議士。

這就是光復。

然後，那位婆婆一臉不悅離開了。還說，你都不敢在向行人路的地方掛光復立法會橫額。

她一邊離開，我一邊大聲跟她說：

「你是看不到嗎？還是沒有留意呀？我都有掛在向行人路的，你沒有看見都被𠝹爛了嗎？」

她以為我不敢，很可惜，幾乎沒有事是我不敢的。

如有任何對社區的意見及評論，歡迎各位投稿至「我區我主場」社區專欄。有意投稿者可將文稿經電郵傳送至 cr@hk01.com 。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

https://www.facebook.com/WarrenTamKaChun/