港青北上就業｜3港生贏100萬前海創業　佩帶深圳人創出皮蛋咖啡

土生土長香港人樂頤大學畢業後，與兩位同學一起參加了一個創業比賽，他們順利勝出並獲得了100萬人民幣的啟動資金，在深圳前海區開設了自己的咖啡店，開業初期就遇上新冠疫情， 花很多心思，希望能吸引顧客，也發現深圳人很有創意，「例如他們會創出皮蛋咖啡、茅台咖啡，口味很獨特。」 她店舖獲前海管理局租金補貼，以2,000人民幣月租500平方呎兩房一廳「人才房」單位，在負擔可控之下，可以大膽嘗試，「我覺得可以跳出舒適圈，嘗試了解內地的文化。」



北上消費成為熱潮，近年亦有不少香港青年北上打工。政府於2021年推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的公司，聘請本地的畢業生派駐大灣區內地城市工作，去年開始更恆常化計劃。MWYO青年辦公室團隊最近也前往深圳，與這些「異香人」（異地工作香港人）交流工作和生活經驗。



樂頤在深圳前海經營咖啡店，捱過疫情三年。（MWYO青年辦公室提供圖片)

經營「早C晚A」飲品店 店舖獲前海管理局租金補貼

將咖啡粉放入濾紙中，隨後注入熱水再蒸煮，樂頤一邊沖咖啡，一邊說：「我們這家店開業大約一年多， 早上賣咖啡（Coffee）、晚上就賣酒精飲品（Alcohol），現在這種早C晚A的店非常受歡迎。」

這家咖啡店獲得了深圳市前海管理局的租金補貼，減輕了樂頤和她的合作夥伴的經濟負擔。然而，樂頤回想起開業初期就遇上疫情，他們也花了很多心思，希望能吸引顧客。樂頤回憶道：「當時疫情蔓延，園區內幾乎沒有人。我們的店剛剛開張，顧客更是少之又少。我們三個人不斷地在研究小紅書上的新品，希望能吸引更多顧客。」

皮蛋咖啡成新興潮流。（網上圖片）

樂頤拿起手機，打開小紅書專頁接着說：「我們當時發現，其實深圳人並不是很喜歡喝咖啡，許多顧客都會選擇非咖啡飲品，其中這杯接骨木花梳打就是我們的招牌之一！深圳人都很有創意，例如他們會創出皮蛋咖啡、茅台咖啡，口味很獨特。」

▼皮蛋咖啡製作過程▼



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深圳食肆聽到客人說不滿意 回應做法料不會在港看到

在開設店舖之前，樂頤很少回到內地，對內地的了解相對有限。不論是文化還是經營手法，她都需要重新適應。「最深刻的體會就是電子支付。在香港，許多人還是使用現金，但在深圳，沒有人會使用現金，以店舖的角度來看，電子支付更方便核數。」

她體會在內地競爭非常激烈，店舖着重贏得口碑，寧願少賺一點錢，「例如我們去一家餐廳，服務員會問你食物是否好吃，如果你表示不滿意，他們可能會豁免某些收費，最終或只需支付一百元，就可以享受四五道菜。在香港是不會這樣做的，因為會蝕錢。但在深圳，許多商店希望先積累人氣，贏得口碑，寧願少賺一點錢，期望客人會回頭光顧。」

「前海深港青年夢工場」為港青提供創業基地。（MWYO青年辦公室提供圖片)

住前海人才房 月租2000人民幣住500呎單位

「前海深港青年夢工場」於2014年12月開幕，由深圳市前海管理局、深圳市青年聯合會和香港青年協會三方共同指導運營，希望為深港青年打造創新創業基地。

樂頤在園區內漫步，一邊享受着陽光說： 「這裏的環境很好，空間很大。我們住在附近的『人才房』，只需步行15分鐘，非常方便。人才房的月租僅需2,000元人民幣，你就可以擁有一個500平方呎的兩房一廳，比香港的居住環境大得多。」

起初，樂頤選擇回到內地發展，身邊的朋友都感到驚訝。然而，在過去的兩年中，她與許多朋友分享了自己的創業經歷，生意也逐漸步入軌道，身邊的朋友對回到內地發展產生了不同的看法，她也想鼓勵年輕人要大膽嘗試。

我覺得可以跳出舒適圈，嘗試了解內地的文化，並不是迫着你一定要回內地發展或創業，年輕人應該嘗試不同的機會。 深圳工作港青樂頤

（MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒撰文，香港01編輯部份內容）