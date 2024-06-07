山姆超市｜直郵香港今開通 有粵語客服連離島都送貨兼可本地支付
撰文：吳美松
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深受港人歡迎、成為北上指定熱點的大型倉儲式超市山姆，跨境直郵香港服務今日（7日）開通，主打五大亮點，包括官方直郵、次日到達、支持送貨上門/自提、本地支付方式及專屬粵語客服，配送範圍更遍及全港，每日下午1時截單，最快翌日送達；離島部分地區都可送貨，但要隔日才送到。首公斤收費30元，其後每公斤收4.5元，10公斤運費約70元，顧客可在官方手機程式落單訂購。
山姆今日在手機應用程式表示「山姆香港跨境直郵來了！」，並邀請會員體驗有關服務。而五大服務亮點包括：
1. 官方直郵：惟一官方渠道，提供發貨、跨境直郵服務；
2. 次日達：在大多數情況下，當天下午1時前下單，訂單將在次日送達；
3. 支持送貨上門/自提：可選擇最便捷的收貨方式；
4. 本地支付方式：可以AlipayHK、支付寶、微信支付和雲閃付；
5. 專屬粵語客服
運費則會根據預估訂單包裹重量，以人民幣計算，若實際重量與預估的有差異，可與客服聯絡。除了內地禁止出口以及香港禁止進口商品外，其他任何商品都可以配送，生鮮食品如凍肉及水果等則不包括在內。
山姆現時直郵香港的訂單，每筆最高可清關金額為5,000港元，超額便會無法下單。
▼2023年12月 山姆超市內港人掃貨情況▼
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