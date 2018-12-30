【學中文難】香港尼泊爾裔女子嘆中文難：「紙巾」說成「痴根」？

Tika Rana的祖父港英時代從尼泊爾來港當兵，落地生根在港組織了一家庭。後來Tika的母親回家鄉誕下她和其他兄弟姊妹，孩子在當地求學後，獲批來港與家人團聚，Tika五年前定居香港，希望像祖父一樣在這城生活發展。但與一般非華學生不同，笑說快到中年的Tika要由零開始自學中文和廣東話，她慨嘆當中寫法和用法也複雜萬端，該怎樣學好？ 攝影：高仲明

陳偉光（左）向Tika示範網站用法，Tika坦言以前四處搜羅學習工具，也未見過類似的多功能字典。

上集提到中大工商管理學院副教授陳偉光研發多功能網上字典，以助非華語學生學中文：中大教授發明多功能網上字典 助少數族裔用英文學中文。

「用英文查中文很少見」

這個工具還可以協助不諳中文的外籍人士使用。訪問這天，陳偉光請來Tika試用，向她介紹網站功能：輸入一句英文，或複製並貼上網上任何中文句子，網站便會由句子開始意譯，並分析每個詞語和單字的意思、讀音、筆順、部首等。

Tika是中文大學當研究助理，每天幾乎全以英語跟同事溝通，看著陳偉光的網上字典，覺得很實用，她說目前坊間的網上字典，大多只提供中文輸入法查中文，然後又顯出一堆中文解釋，「我無從入手查中文，即使成功打了一個字，看著頁面結果也很無助，一句也看不懂。」

有中文導師會在YouTube教少數族裔講廣東話，Tika跟著唸數遍，希望能應用於日常生活。

「巴士站」誤讀「不司參」 廣東話九聲最難



Tika這次以英語受訪，難為情地說廣東話實在太難，自己只識講「少少」。在她眼中，中文是全世界最難的語言，當中字詞結構複雜，感覺要先學會部首和字源才能入手學中文。「我不懂那些筆劃和字義，但知道每個字像英文一樣用法多，同時又有語法。」精通尼泊爾語、印度話、烏都語的她說，這三種語言的語言系統相似，很容易上手學懂。「縱使家鄉話尼泊爾語也有多種方言發音，但也能夠以英文拼音讀出，而且發音直接簡單，不像廣東話有九個聲調，很難調聲。」



她說有時嘗試以粵語拼音讀出字詞，例如以英文拼讀「nei5 hou2」（你好）後，卻不懂調聲，導致發音不準，鬧出笑話。她試過把「紙巾」讀成「痴根」、「巴士站」讀成「不司參」，本地人聽畢不明白她意思，無法溝通下去，她惟有以英語再次解釋。「我最多只能夠簡單問侯或在買菜時講兩句：『食咗飯未呀？』、『幾錢呀？』，其他時候最好不要亂講中文。」

Tika沒上過什麼中文班或中文輸入法，陳偉光指著他的網上字典說這次可以「輸入英文學中文」。

睇YouTube睇劇集自學粵語



Tika說母親縱使在港出生，但多年回家鄉生活，兄弟姊妹也在尼泊爾讀書升學，均從沒接受過中文教育，也不知怎學中文。同鄉介紹指YouTube有個教外籍人士廣東話的頻道，每集廿分鐘教授日常用語，Tika不時會自學苦練，「我跟著讀『好高興認識你』當然知道怎講這句，但同一句子和字詞其實有很多用法，我想自己能靈活運用說出來。」



除此方法之外，Tika坦言無從入手學中文。「先多看電視劇和中文台吧，看著劇中人物的處境反應，留意他們的對白說法。」但她說因為工作太忙，而且圈子多為少數族裔，她自言沒有中文語境，平日很難練習。

求職難 「需要多點時間和學習工具」



Tika在尼泊爾完成護理學學位後來港，她坦言這五年來求職很難。她最初在一個服務少數族裔的機構工作，跟不同族裔的人交流，三年前轉職中大護理學院當研究助理，負責為少數族裔籌備一個醫療資訊網站，把資料翻譯成烏都語、尼泊爾語等，亦有其他研究工作。目前她在理工大學念碩士進修護理相關課程，坦言班上只有她一個外籍人士，令一眾師生要改以英語教學溝通。



她曾想過日後到醫院工作，「但我不懂中文，誤解病人的意思或溝通錯誤，後果更嚴重。」她說部分不諳中文的同鄉會創業做生意，資金不足的朋友則打工維生，後者同樣因為語言障礙，只能找基層工作。「我可能以後繼續做研究方面的工作吧，始終可以用英文書寫。」



正在苦學廣東話的她，進度緩慢，曾被人問她若回尼泊爾，生活會否過更易？「但我們也有生活在香港的權利。我選擇在這城市生活，就要設法融入當中。只要有時間和有效的學習工具就會學到。」她堅定地說。