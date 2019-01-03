【隱世老街1】漫行灣仔非常「道」　捐窿捐罅尋找舊街坊本土故事

灣仔區街坊見「道」賞灣仔團隊成員陳銘智在小街後巷遊走，找街坊和商戶聊天，忍不住問他：「你怎麼不去太原街？更有名啊！」「我們選擇的街道不是大眾熟悉的街，它們相對小型，但保留了很多小店生態以及街坊生活的氛圍。」四眼的年輕資料搜集員說。他整理好街坊對六條街道的記憶，再跟本地導演林森討論，於訪談內容加上動畫，拍攝、剪接成六條紀錄片，從1月7日起一連七日在銅鑼灣時代廣場展覽。他們要由居民出發的歷史和生活記憶，讓觀眾重新發現灣仔，發現這些保留到以人為本的社區街道網絡。 （展覽資訊見文末） 攝影：高仲明、李慧筠

一條街一條紀錄片，從舊地圖開始，聽街坊的故事。（紀錄片截圖由受訪者提供）

「道」賞灣仔計劃由灣仔區議會文化及康體事務委員會、「Integer Foundation Association」和時代廣場合辦，以實地考察、訪談和影像方式，記下區內譚臣道、克街、愛群道、渣甸坊、羅素街、銀幕街的故事。計劃由成員陳銘智負責資料搜集，導演林森拍攝、剪接；灣仔區議會副主席周潔冰及區議員伍婉婷不時提供聯絡。

灣仔區包攬銅鑼灣、天后和灣仔，地圖上幾條幹道直通東西兩邊；幹道之間，如植物與水源互相吸引、藤枝攀爬般，小街和後巷渾然天成，織成一張社區的網，積聚了在喧囂縫隙中謀生的人，一代又一代。任商住大廈和大型商場如何囂張拔地而起，原居的人們仍隱於朝市。在灣仔工作的陳銘智和曾在灣仔讀香港演藝學院的林森，最初就因應這種隱世的獨特性而鎖定灣仔譚臣道、克街、愛群道，銅鑼灣渣甸坊、羅素街，以及天后銀幕街為紀錄對象。

「道」賞灣仔計劃成員陳銘智（左）和區議員伍婉婷（右）帶我們從譚臣道走向克街，緩步上山至愛群道。（高仲明攝）

找出社區的窿窿罅罅，發掘人的故事。 「道」賞灣仔團隊成員陳銘智

鑽入窿窿罅罅找人的故事

「幹道上的人忙碌地走動，但當你轉入小街，感覺腳步總會變慢。」自去年八月開始到十月，本來不住在灣仔的陳銘智落區做資料搜集，跟不同的街坊、商戶搭訕。他們的平凡樸素令找尋過程反為饒有趣味：「最初走灣仔克街，走過也不覺，原來後巷有一間很蚊型的小族店。隱世得我掉轉頭走，才走去跟老闆傾。老闆在這位置營業30多年，看著唐樓變商廈，也能數出後巷的變化。」

「不斷行、不斷望、不斷聽。」不同於旅遊發展局提議遊人行逛的主要幹道皇后大道東和太原街，陳銘智如磁石般被引向擁有不為人知的歷史、或能呈現庶民生活狀態的街道：「我覺得我們的基準就像是找出社區的窿窿罅罅，發掘人的故事。」

陳銘智本來不住灣仔，去年八月至十月他不斷落區找街坊聊天。（高仲明攝）

你常常聽到很多街道以人命名，現在卻有一個這姓氏的後人站在街上，向你講述家族和街道的故事。 導演林森

導演林森多拍攝基層故事，今次最令他深刻的是赫德家族的故事。（李慧筠攝） 克街的19世紀瓊記洋行​家族和後人 街道地景有人有故事，輕輕一拉那張網，甚至可以遠追溯至19世紀的香港史。他們發現克街Heard Street的名字或源自19世紀一間美資公司瓊記洋行Augustine Heard & Co.在街上設廠，更接觸到赫德家族的後人George Cautherley（高德禮）。76歲的謙遜老人穿戴整齊，跟著他們第一次漫遊這條以他家族命名的街道，他在鏡頭前笑說：「這條街雖有點短，卻很『香港』。」 George的外祖母是赫德家族後人，當年他的外高祖父於1801年開設對華貿易公司，1840年在廣州設公司，1856年以香港為總部。公司最後破產收場，但他的外高祖父兜兜轉轉仍選擇留港生活，George亦在港淪陷時的戰俘營出生。「你常常聽到很多街道以人命名，現在卻有一個這姓氏的後人站在街上，向你講述家族和街道的故事、和香港的關係，這份歷史感就在面前。」林森說，陳銘智笑道：「你想不到走過軒尼詩道，有一天軒尼詩就在你面前啊！」

Heard家族後人Geroge已經76歲，他說讓別人知道街道名字的來源，是一件很好的事。（紀錄片截圖由受訪者提供）

+ 7 + 6 + 5

「電影之父」選址街道設廠後名為銀幕街

當年克街設廠的痕跡已經消失，天后銀幕街亦一樣。委身英皇道一旁的小街看來只是普通的食肆商廈走道，但在1923至1925年間，因拍攝1913年電影《莊子試妻》、被稱為「電影之父」黎民偉和兄弟在街上開設「民生電影公司」，後期香港政府重新規劃天后時，把街道命名「銀幕街」以茲紀念。

始終香港變化太大，你很難想像今天這樣嘈吵的環境，當年是相對寧靜的角落。 電影文化研究者曾肇弘（節錄自受訪者提供紀錄片段）

要如何呈現已經消失的生活狀態？林森請來年青動畫師幫忙，並細心發掘尚存的舊痕跡。（李慧筠攝）

團隊找到電影文化研究者曾肇弘分享，他說未填海及未有銀幕街時，黎民偉選址北角天后廟前一塊向海又寧靜的土地，方便電影公司減少隔音成本。後來公司搬遷大陸，與港英政府不予支持、省港大罷工等等香港歷史關係千絲萬縷，「我想很多人不會想到銀幕與電影公司有關，始終香港變化太大，你很難想像今天嘈吵的環境，當年是寧靜的角落。」曾肇弘說。

林森在拍攝剪接紀錄片時也面對同樣的問題——如何呈現消失的東西？「街坊形容的生活狀態跟現在面貌很不同，像銀幕街很難看見製片廠的痕跡，於是找了年青動畫師呈現那時的生活狀態，或集中一些街道的焦點特色，像渣甸坊密麻的排檔。」

一條街養大四代人

從宏大歷史走向個人記憶，街巷愈走愈窄，驅使我們直面生活的真貌。灣仔譚臣道被修頓球場橫空斬開三截，一面食肆林立，另一面仍保留不少五金舖，陳銘智走到街的盡頭，聽到了五金舖老闆娘劉惠賢的故事。劉惠賢在譚臣道長大，幫忙看舖，在對面的軒尼詩官立小學讀書，兒時老師知道自己家族做五金，甚至幫襯他們買鐵尺打學生手板。

「為何半條街開五金舖？原來街道夾在灣仔道和軒尼詩道之間，方便貨車落貨，於是60年代起，自然慢慢有五金舖進駐。今天港島人要裝修就會到譚臣道。」陳銘智說。

一條街可以養大四代人，五金舖如是，濕貨檔小販如是。（高仲明攝）

為何渣甸坊變為現在密麻的小街？其實以前小販散落三條街，而政府不斷收回重整、重建，由白沙街，縮到渣甸街，至剩下渣甸坊；你會見到政策對於生活的影響。 區議員伍婉婷

銅鑼灣渣甸坊則是由一眾小販排檔組成的街道，檔口經營了三代、甚至四代人，是互相照看孩子的鄰里網絡。區議員伍婉婷為團隊介紹了在渣甸坊長大的年輕人作訪談，她說：「從這些發展，我們看到街道管理政策的改變，為何渣甸坊變為現在密麻的小街？其實以前小販散落三條街，而政府不斷收回重整、重建，由白沙街，縮到渣甸街，至剩下渣甸坊；你會見到政策對生活的影響。」

文具店老闆陳炳新不只說店舖所在的克街，他也說到愛群道一帶的社區。對街坊來說，街道生活並不割裂。（紀錄片截圖由受訪者提供）

街坊很自然把社區當成一個整體去看，把生活組織成一幅圖畫。這些街著實可以交疊觀察，看到街坊共同生活的境況。 陳銘智

通過記憶隔空對話的社區

在整個聊天、訪談到拍攝的過程，陳銘智發現這些故事其實互有相通——愛群道與克街儼如透過街坊口述的記憶隔空對話。上坡後的愛群道呈圓形，是以前山剷平後的遺跡，環抱政府、機構、學校等用地成一寧靜小區。克街長大的文具店老闆陳炳新提到那時通街玩，玩到現址職業訓練局的位置就已經是一座小山，未能通過。

「他說克街的故事很自然提到後面的山，街坊很自然把社區當成一個整體去看，信手拈來便是那條街認識什麼人、那個後山以前怎樣，把生活組織成一幅圖畫，不同於我做研究，把一條條街劃分清楚。」陳銘智說：「這些街著實可以交疊觀察，看到街坊共同生活的境況。」

在愛群道學校讀書的電影及文字工作者楊兩全，分享了自己和同學發現的「防遲到捷徑」以及「日本體操隊在籃球場訓練」的有趣回憶。

天橋發揮功能之外，也要重視路面，不太趕時間的人可以行街，看花看人，我們要主張有這種選擇。 伍婉婷

故事的啟示：步行也要自主

從街道看見灣仔的過去和現在，團隊和區議員更渴望看見它的未來。步行街上是許多人的共同經驗，好行（Walkable）社區的定義裡，暢通、有趣味、及讓人能建立社區關係三者缺一不可。舊區固然面對街道狹窄、路上行人過多的困境，但新市鎮如將軍澳也常被批評為「睡房社區」——規劃過於側重天橋，消滅了街道生活，破壞社區人們交流和認識的機會。伍婉婷一直關注「愉快步行經驗」，「天橋發揮功能之外，也要重視路面，不太趕時間的人可以行街，看花看人，我們要主張有這種選擇。」

伍婉婷認為新市鎮規劃是因應舊區面對的困難而作出調節，但天橋也不應主導整個社區的步行網絡。「我們主張要有選擇。」（高仲明攝）

透過居民的故事，公眾可以了解灣仔區的變化，感受到行街多於只是經過或者購物，日後走在社區內留心點，或用另一種眼光去看街道。 陳銘智

灣仔區議會副主席周潔冰希望今次這六條街是先行先試，往後發掘更多街道故事。（李慧筠攝） 「現時社會發展是各家自掃門前書，也不知道隔壁住了誰。這些街道故事和緊密的鄰里關係帶來很大反思——城市發展到某程度，是否要反璞歸真，重新注重鄰里守望？」灣仔區議會副主席周潔冰說。她們甚至認為，這些故事可以深化、建立地區特色、文化和歷史，加強社區凝聚力，作為發展本地旅遊經濟的切入點。（有關灣仔區議會對於推動文藝項目的取態，詳看另稿） 陳銘智對如樹椏相互連接、轉向的街道給予他的自主感覺念茲在茲。「新市鎮的天橋接駁是很單向的步行經驗，而灣仔這類保留到街道網絡的社區，我要去一個地點有不同的選擇，我可以邊走邊決定，在哪個位置轉彎，去看怎樣的街道特色，每天都有新的發現。」正如英國藝評人John Berger所言，“Each road has its own rhythm and its own character. ”，「我們希望本地或外地人透過居民的故事，可以了解灣仔區的變化，感受到行街多於只是經過或者購物，日後走在社區內留心點，或用另一種眼光去看街道。」 《「道」賞灣仔》展覽

日期：2019年1月7日至13日

地點：銅鑼灣時代廣場地面廣場

開放時間：每日中午12時至晚上8時