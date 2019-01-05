給燥熱城市一帖藥　中藥X文學視藝展看人間九種滋味

蘇軾說：「人間無正味，美好出艱難。」飲食除了是抽象的主觀喜惡外，早已是文學作品題材庫。最近有文學視藝展覽以中醫藥理「四氣五味」為主軸，希望以通俗飲食文化，為港人打開香港文學的大門。

參展藝術家與作家名單（香港文學館提供圖片）

九對作家藝術家 用氣味談香港文學

「四氣五味」沿自《神農本草經》，四氣代表食物屬性寒、熱、溫、涼 ；五味則為甘、苦、咸、酸、辛。香港文學館把今年香港文學季主題為「五味雜陳」，策展人香港作家鄧小樺及藝術家石俊言以四氣五味為題，配對九對作家與藝術家創作。不同年代的作者與藝術家透過作品對話，把抽象氣味化為具體的藝術作品，煉成是次「氣味相投：文學 X 視藝展覽」。

「溫」的面向選用也斯詩作〈白粥〉。藝術家張施烈按白粥特色，繪油畫〈光〉表達無形的溫暖。（曾雪雯攝）

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本地活雞與星星絕緣的故事

有云：「療寒以熱藥。」作家淮遠與藝術家盧樂謙便以「熱性」食品雞，創作出文本〈雞與星〉與兩隻大型雞形裝置作品一起去看星星。

淮遠受訪時解釋，散文〈雞與星〉源自他兒時家住元朗農場的記憶。淮遠兒時目睹爸爸燒紅鐵烙雞喙，防雞隻打架。他和姊姊亦會奉命每日黃昏趕雞回雞棚，直至某日，他抬頭看到天上流星，開始思考到底待宰的雞能否看到如此美好的星晨？

負責「熱」的藝術家盧樂謙（左）與作家淮遠在展品留影。（曾雪雯攝）

兩隻搖搖雞覓城市希望

盧樂謙是與淮遠配對的藝術家。他被「雞死前無法看星」的故事觸動，創作了「我們一起去看星星」與文本對話。「我哋係咪就係被宰前嘅雞？」他謂。「（散文）講唔好俾雞睇到美好嘅嘢，但我哋呢個社會係咪冇咗可以相信嘅嘢（星星）呢？」



除「搖搖雞」外，雞前還投放23年前行為藝術家潘星磊「殺雞」短片。當年，董建華當選成為候任特首，潘在藝術中心宰雞寓意殺雞儆猴；23年後，盧樂謙在同一地方，同樣以「雞」為題創作，但他的雞卻是希望的投射，「都可以有希望嘅，所以就『我們一起去看星星』」。

盧樂謙解釋，創作兩隻雞是因為〈我們一起去看星星〉是要一起去的。（香港文學館提供圖片）

空椅與小孩談自由之苦

若然「熱」的火氣過盛，或可按中醫藥理宜「苦」中和。多媒體藝術家、作家、學者游靜撰長詩〈母後〉述「苦」，背後是個人與家庭間私密的痛。與之呼應的攝影師沈嘉豪，以六幅大型照片拍下非主流學校成長的小孩與苦瓜，談自由之苦。

沈嘉豪指，人生不同階段的苦都不同。他曾問小孩們甚麼最苦，倒立的小孩說：「苦瓜唔苦，黃蓮先最苦呀。」這些鏡頭下的小朋友都是大埔家庭學校的小朋友，看似自由的成長環境，他卻以作品提出疑問－－目前香港並沒有家庭中學，當這批小孩日後融入主流社會時，會否又是另一種「自由之苦」？

沈嘉豪指，教育與自由是他長久關心的議題，作品加入空椅是希望測驗它是否已成為符號，能讓大家有共鳴。（曾雪雯攝）

展覽開幕當日，剛巧是諾貝爾和平獎得主劉曉波生忌，沈嘉豪在作品前解說一幅只有空椅與苦瓜的作品。他說用照片對比空椅與小朋友，因為他認為劉曉波事件於他是最苦，「但你不能否定小朋友階段覺得苦瓜苦」。

〈寒〉是繪畫人、寫作人黃仁逵與自己的對話。裝置作品〈寒是身外物〉由空椅、紅線與醫院屏風構成。（香港文學館提供圖片）

五味雜陳的藥方是人生悲喜

身為策展人之一，鄧小樺指是次展覽為文學季近年最大的文學視藝展，展覽由構思到開幕耗時超過半年。

場內設互動展區供親子同樂。「如是我聞」展區設12個瓦煲，各藏12種味道。觀眾可寫下所引發的聯想貼於牆上，體驗作家們的創作之旅。（香港文學館提供圖片）

展覽以飲食為題，但作品緊扣城市脈搏。鄧小樺指並無刻意引導作家與藝術家，「你邀請一批對社會有睇法嘅作家與藝術家自由發揮，就會做到出來」。另一位策展人石俊言亦指，不少參展作家平日亦很關注社會，因此即使以「飲食」為題，大家的作品亦自然會與香港社會、政治連上關係。小冊子上說「食之於生亦之於療」，這帖五味雜陳的藥方是人生悲喜，也是小城的過去與未來。

「氣味相投：文學 X 視藝展覽」策展人香港藝術家石俊言（左）與作家鄧小樺，耗時半年配對九對作家與藝術家創作，大部分作品是為今次展覽而創作。（曾雪雯攝）