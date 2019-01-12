【數碼遊牧1】棄港投行工作定居清邁　港青：成本低容許你失敗

香港中文大學香港亞太研究所最近發表調查報告，有3成港人有移民念頭，在18至30歲的年輕組別，更有51%受訪者欲移居，原因不外乎樓價高，居住環境不理想。 80後港人John，兩年前便決定出走，到泰國清邁定居。他甘願放棄投資銀行高薪糧準工作，從直銷學習社交媒體，向直播媒體公司Periscope老闆自薦，更建立自己的頻道，兩年前到清邁定居，更成功游說老闆把公司業務轉移清邁，「我覺得生活有時間和自主權，比錢更重要。」 清邁因物價低、慢活，被評為最受數碼游牧（Digital Nomad）歡迎的城市。John說，清邁大部份的數碼遊牧，都是畢業不久的年輕人，然而，香港Digtal nomad仍是少數。 攝影：吳鍾坤

什麼是數碼遊牧？ 2007年美國專欄作家提出年輕人不滿單一職業的生活模式成為「Slashie」（斜桿族），Slash這個概念及至這兩年才在香港漸見普遍。然而，西方社會有更多年輕人推崇「Digital Nomad」（數碼遊牧）的生活模式，意思是旅居中透過網絡賺錢維生的族群，簡言之，不受地區所限，邊旅行邊賺錢。其實早於80年代已有人提出數碼遊牧這個概念，但直至現時網絡發展迅速，Whatapp、Facebook、Twitter、Skype、Periscope等等社交媒體出現，數碼遊牧的概念才得以普及。

香港人John兩年前定居清邁，他認為：「在清邁的好處是經營成本低，容許你有更多時間嘗試，失敗，以初創公司的立場而言，這是不錯的選擇。」

清邁：全球最受歡迎的數碼遊牧城市

現時有網上公司將全球城市的生活物價、快樂指數、社區配套、鄰里關係、生活質素等等指標進行比較，得出各城市「Nomad Score」遊牧指數並公佈排行榜。根據今日Nomadlist.com的排行榜，峇里排行榜首，清邁排行第三。另外，根據《CNN》報導，一位過去三年於不同城市工作的荷蘭程式設計員Pieter Levels，他於2014年開始「遊牧名單」，綜合遊牧民族得出十大最適合數碼遊牧的地方，清邁排行榜首，但香港竟能也排行第八。

點擊下圖，看看清邁與香港的數碼遊牧指數。

放棄投資銀行工作：高薪，但相應付出

採訪那天，John向我們推介他心水餐廳Redbox Thailand，「這間餐廳幾乎是全清邁最貴。」Fine Dining質素，每人盛惠僅$300港元。至於地道食店，一碟炒河粉，大約只是$10至$20港元。John說：「喺呢度，大約二千至三千（港元）租金，就能租六百平方呎嘅單位。」記者數算一下，說：「即係我寫一份2000多字嘅freelance稿，就夠交一個月租。」隨行兩位攝影同事聽罷，我們雙視而笑，生命露出曙光。John續言：「打工雖然有即時收入，但其實好危險，如果你被挖角，但原來生產量是一倍，你肯唔肯？」John當年在酒店業工作九年跳往投資銀行，高薪糧準，絕對是港人夢寐以求，卻相應付出：「在投資銀行工作，每天工時15小時，「去到一個位身心疲累，唔知自己想點。」於是，他在投資 銀行工作一年便辭職，無非是香港人聽得耳膩的原因：「工字不出頭。」

+ 2

從直銷學習建立客群

他及後去了一間美國直銷公司代理抗衰老產品，變相由打工仔變成自僱人士。John：「當時我睇到兩樣嘢，一係自主權。二係被動收入。」改變的第一步總是舉步為艱，雖說時下裸辭成風，那調查報告中聲稱有移民念頭的三成受訪港人，有多少會付諸實行？他說：「當時我諗，唔試，就一定冇改變。」放棄全職看似失去安穩，但John卻認為一份安穩職業讓人失去危機感，「主動收入，即係打工仔，做嘅時候有糧出，但手停口停。如果間公司執咗，隨時兩三個月揾唔到嘢做，唔係仲驚咩？」

直銷，只是創業的第一步。要開展數碼遊牧的生活，先要與社交媒體混熟。而直銷，其實就是建立客戶群、團隊、人際關係網絡的建立，「社交媒體其實都係呢樣嘢，只係由線下變成線上。」他後來認識一位企業家，對方欲創立社交直播平台公司Periscope（正式上市前已被Twitter收購），John自薦加入，同時在Periscope上建立自己的頻道。工作兩年，因John的太太是清邁人，二人決定到清邁定居，John眼見公司運作以網上為主，不受地區所限，膽粗粗向老闆提出：「不如試下將大部份業務搬至清邁？」老闆與員工講求一個「信」字：「你兼顧到咪得囉。」

John租用的共享工作空間Punspace，每人每月租金僅為$700至$800港元，已包括一切文書服務，還有寬敞的戶外空間和咖啡店。

清邁營運成本是香港1/3

「清邁的營運成本比香港低三份一至一半。」以辦公室為例，John租用的共享工作空間Punspace，每人每月租金僅為$700至$800港元，John的公司只有兩位全職員工，辦公室的費用僅約$1400港元。很多工作項目選擇外判，價錢僅為香港一半的薪酬。「在清邁，最大的投資就是時間。」例如在香港以數萬元聘請freelancer製作短片，若成品不理想，已沒有閒餘的資金再聘請另一團隊，相比之下，或許清邁人才參差，「但做得唔好，你仲有資金請過另外一個。喺清邁嘅好處係經營成本低，容許你有更多時間嘗試，失敗，再嘗試，失敗再嘗試，以初創公司嘅立場而言，係不錯嘅選擇。」

香港適合成熟企業 清邁提供探索空間

但初創公司而言，香港經濟環境不是更有利嗎？就營商環境而言，別說清邁，泰國的經濟體系與香港根本是差天共地。根據《IMD世界人才報告》，香港排行第18位，而泰國則排行第47位。據《2018年全球營商報告》，泰國排行第26位，香港雖有回落，仍然排行第5位。然而，John認為香港經濟體系成熟，適合較成熟的企業。但泰國因經營成本低，更適合起步創業的個體戶。他說：「其實香港成本貴，初創第一年係最難捱，頭3年未有錢賺，要好有辦法將營運開支減到最低，香港環境嘅難處，係揾freelance都貴。香港係同時間競賽，每分每秒都消緊錢。」John停一停，續指：「所以，如果你想創業需要一個空間，要時間去做 ，想降低生活成本和經常性開支，清邁係一個很好嘅地方，讓你了解和探索，有咩機會可以發展。」

泰國「Smart Visa」 獲得智慧簽證的外籍人士，在泰居留期最長可達4年，還將享受一系列優惠待遇。例如，持非移民簽證的外國人每90天必須到移民局報到一次，持智慧簽證者只需一年一報;簽證有效期內可自由進出泰國，無需再辦理入境簽證;親屬也可享有同等待遇。

清邁是數碼遊牧城市，要尋找合適人才比香港容易。採訪當天，John相約一位來自印度的Digital Nomad洽談工作。「在清邁，我有生活自主權，什麼時候和朋友喝咖啡也可以。」

去年初泰國政府推出優才計劃「Smart Visa」吸納世界各地專才，但門檻甚高，「適合大企業聘請專業技術人員。」而大部份數碼遊牧都是個體戶，都是以旅遊簽證出入泰國境內以達致長期居留。」

John：「我認為這裏最獨特的文化，是大家很開放去認識新朋友，變相更容易尋找合作伙伴。另外有網上平台很樂意推薦他們曾合作的伙伴。我認為在這個環境做任何計劃，都較香港容易。」