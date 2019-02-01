【01心意．新年2019】周五心意運動 全城捐$50利是 助基層過肥年

$50，只佔各位新年利是「收穫」的很少數目，但對無數香港基層家庭、長者而言，這小小的$50對於他們意義甚大，可以是一餐豐盛的飯菜、幾餐溫暖的熱湯.......「01心意」希望集合各界力量，您或您的子女只需要貢獻利是收穫的一小部分，「01心意」平台4個專透過剩食及/或送湯服務基層家庭及長者的團體即會受惠，您的善款將會全數落入團體手上，而香港01眾樂基金更會配對相關善款！

「01心意」平台是香港最大型線上慈善傳播平台，不收一分一亳，為香港各個慈善團體提供籌款、活動及傳播服務。新一年新開始，「01心意」發起「周五心意運動」 (Kind Friday)，希望公眾即使平日生活繁忙，仍可以每星期預留一天留意及聆聽不同弱勢社群的故事，並予以協助，或親身參與我們的線下體驗活動，讓周五更添意義。

踏入豬年，「周五心意運動」頭炮為「徵集全城一人一封$50利是 助基層過肥年」。就由新一年第一個周五起，在封利是給親朋戚友或計劃如何花費利是「收穫」的同時，預留一封小小的$50利是，可轉化成幾頓豐盛飯菜或一星期份量溫暖熱湯。為基層送上溫飽，轉化成節日心意，成就好事。相關善款將全數直接落入團體手上，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對* 相關善款，成就雙倍心意。





越多人響應，就越多基層家庭及長者受惠，就讓我們新一年一起用心意成就好事！

請即進入「01心意」平台支持：

【食德好】 每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

【香港青年協會】 每$50即可製作5碗愛心湯

【香港婦女中心協會】每$50為1個基層家庭送上暖湯

【新福事工協會】 每$50就有1個基層家庭獲得3日短期食物援助

* 有關配對請參閱項目詳情