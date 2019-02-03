【年宵．信芯園】百合、劍蘭本地種　元朗花農：希望人們珍惜土地

2018年對66歲的元朗新田小磡村花農梁日信來說斷不是個好年頭，先有天氣過冷、推遲香水百合開花趕不及年宵花期，後有紅雨成災和颱風山竹來襲，吹翻屋頂又浸壞機器，「這一年是農夫的悲歌啊。」繁忙的種植和收割過後，年宵復又來，梁日信坐在冬日烈陽下的旺角大球場檔口，仍然咧開招牌笑容說：「希望天公造美，風調雨順吧。」

66歲的梁日信在元朗新田種花，也試過種米，常常邀請市民入田遊覽。對他來說，分享是樂事。（李慧筠攝）

豬年種「金珠」配綠葉

元朗新田的信芯園花田，早因種米和開放向日葵花海而為市民所熟悉。開檔的清早，梁日信和幫手們駛着貨車把百合和劍蘭送到旺角大球場的檔口，幾大桶粉紅百合、黃百合、紅劍蘭和金劍蘭冒出嫩綠的花蕊，等着人們買回家中靜待新春盛開。

梁日信素來喜歡為花賦寓意；生意不論好與壞，花都是梁日信的寶。「紅百合寓意鴻運當頭；黃百合，我改名黃水晶，花愈開愈黃，愈來愈旺；紅劍蘭代表步步高升。」他抱起特意為豬年而種的橘色劍蘭說：「『金珠』配綠葉，象徵豬籠入水呀。」

他喜歡自己幫花改名，像這黃百合，「這叫黃水晶。」他笑說。（李慧筠攝）

種本地花堅持不打激素

「這劍蘭是大陸種的？」

「香港元朗新田小磡村，這是香港土生土長的BB。」花檔助手自豪地說。

「怎麼花那麼細朵？」街坊問。

「你手裡抱着的大支花是激素花，那些花殼都燶了。BB出生幾個月你硬是要打催生劑，怎會成長得好，本地花不會有這個現象。」梁日信種的花雖較之細小，但朵朵完好，不像街坊手裡較大支的劍蘭花葉尖端乾枯，即所謂燶殼。

梁日信老婆May姐（右）一大早來幫忙，中午過後又急急腳回到元朗花田指揮種植。（李慧筠攝）

年宵第一天中午，即使是旺角大球場，人流也不算多。梁日信不諱言最近競爭很大，大陸能低價買入花種，技術上又可做到重用花頭，削減成本，花也賣得更便宜。「我們人手和技術不夠啊。始終香港做農業不及大陸優勝，他們有補貼和技術支援。他們賣15至20蚊一支百合，我們賣25蚊一支。」但他也沒氣餒，今年目標是回本。「自力更生囉。不要緊吧，本地花唯一辦法就是看花的質素，花保持得好，便企硬價格。」

這個冬天的烈陽曬得檔口滾熱，梁日信詢問旁邊檔主後和助手們一手一腳搭建了自家製防曬網，「行人走得舒服點，又不怕曬到花。」May姐說。（李慧筠攝）

今年他花了很多心血在花田，帶來了幾萬支百合、劍蘭賣。單是花種，他便花費約80萬元，另外買入十噸有機肥料等等也耗費10萬元。「希望做到質素好點，花比往年大了。」不過，努力敵不過去年幾場長命雨，「有批劍蘭落壞了根，下雨時間太長，去不到水，怎樣種也不會開花。」

每株花都是花農的心血，天災來了，花農便盡力避免損傷，但人禍最叫梁日信動氣。（李慧筠攝）

2018年 災難之年

前年天氣冷，花遲開三星期，趕不上年宵蝕了不少錢；2018年冬天剛相反，天氣過暖街上人人喊熱，梁日信的花提早了三個星期開花。「連續三年狀況也不理想，你沒辦法不停虧損，很多農友宣佈投降不玩，新界愈來愈少花農了。」梁日信有冷庫和保鮮設備，情況尚好；卻仍然敵不過天災和人禍。

規劃發展底下，新界農地往往被犧牲，農夫常要面對被不良規劃孤立，或是逼遷的情況。（李慧筠攝）

天災說的是去年的颱風紅雨，十號風球山竹來襲時，他家的屋頂被風吹塌了，農田天網也要全部更換。人禍說的是水利失修、棕地處處；梁日信指自1987年起要求政府改善新田小磡村的水利河道，加上農田旁時有人倒泥建倉，農地變成低窪，去水困難，以致每逢暴雨成災，水浸為患，他和村民往往要求助消防，或是自己划艇避難，更別說翻土機和灌溉系統悉數被浸壞。「棕地根本沒人敢碰。」他悻悻然道。「如果政府做好水利，損失傷亡也可以降低，但他們愛理不理。」

「你堆土愈堆愈大，任意更改河道，瘀泥一定升高，所以落小小雨也會促發水浸。上次紅雨，我們一家食飯途中都要避走。」梁日信說。（李慧筠攝）

花農願望：天公造美，人們珍惜土地

「不靠農業維生的人不知道日常生活的浪費都會影響土地，時代愈進步，污染愈嚴重。種花最大的煩惱除了天氣，便是土地污染，花農的願望是天公造美，也期望大家珍惜土地資源。」梁日信說。

他徐徐掛起信芯園的橫額，又叫街坊有空到信芯園逛逛。「帶你的小孩子來看向日葵花田吧。」於梁日信來說，天災人禍面前，花農最大的力量仍然是繼續種，並要讓更多人知道本地花和新界農田的故事。

忽冷忽熱的氣候，導致花農無法掌握花開時份。人為規劃不當或肆意倒泥，也使土質和水利不甚理想。無法趕上花期的花，縱未必能為他帶來莫大收益，但價值仍然不低——因為梁日信總會向市民開放花田，與民共享對他來說，也是得著。（李慧筠攝）

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