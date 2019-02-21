【2500公里挑戰】 靠GPS摸路　本港視障跑手下月由北京跑回香港

三十五日跑2,500公里，從北京跑回香港，本港視障跑手梁小偉(Gary)下月25日將挑戰自己紀錄上最長距離的長跑路線，為本港慈善機構籌款。穿州過省，梁小偉跟領跑員們坦言不知跑道如何，只能靠GPS摸路，但他們說，正正不知前路如何，過程才有趣。由失明後淪190磅「肥宅」，再變成今日挑戰千里長跑運動員，梁小偉說，現在是人生最高峰，經歷告訴他，「只要肯做，好多事都會做到。」

視障跑手梁小偉兩年前已萌生由北京跑到香港這念頭，「跑道夠長」是原因之一。「以前很多人說『行路上廣州』，而我認為廣洲太近，遠些行不行？於是便想能否到北京，只是北上沒歸屬感，不如由北京跑回香港，好像跑回家。第一是有個距離感，起碼都2500公里，對自己來說是一個挑戰，便開始籌備。」

於馬拉松比賽時，視障跑手跟領跑員會手持同一條繩。（資料圖片/相片由富衛提供）

北京更是他跑手生涯其中一個里程碑。約六年前，梁小偉就在北京參加了人生第一個馬拉松比賽，「由天安門出發在北京市內完成，用3小時46分跑42.195公里。印象中，氣氛很好，大家都會喊加油。」不過，當時視障長跑運動仍未廣為人知，梁小偉跟領跑員用一條繩牽着跑，有當地人還以為是情侶參賽，跟他們說「你們好恩愛。」梁小偉笑言：「好尷尬，又搲頭。」

這些年頭，他試過環繞台灣跑一圈，連南極跟北極都留下腳毛。今次由北京出發，挑戰2500公里，料需35日才能完成，料每日跑60至83公里不等，他形容過程應艱巨。視障跑手需跟領跑員「拍住上」，不過這麼長的路途，擔心領跑員未必吃得消，故今次出動了35名領跑員，分為七組，每五日由一組(5人)領跑員輪流領跑。

梁小偉（右）去年參加北極馬拉松。（資料圖片/相片由富衛提供）

市過市、省過省，行程另一挑戰是「摸路」。梁小偉直言，未曾試過這種跨省越市的長跑，跟領跑員屆時都是沿「105」(北京-珠海)、「106」(北京-廣洲)國道，靠GPS去找路。他說：「好多事估計不到，因未跑過這麼遠，去到見招拆招，再加一點堅持。」

不過，話鋒一轉，梁小偉說：「不知前路，不知跑道情況，好多事都估不到，遇上特別事故才慢慢拆，這才是好玩的地方。」

今年51歲，梁小偉的人生，很多事，他也預計不到。自小患視網膜色素病變，晚上看不到東西，2009年他完全失明。他曾經醉酒自棄，一度暴肥至190磅，八個月後，他又重拾鬥志，「這要多謝收音機。因醉後醒來，聽到收音機，聽到很多交通意外，有很多不開心事件，很多人想留下卻又離開世界，自己雖看不見，但其他機能都正常下，自己是否要一些改變？」

學習合上眼踏出家門，在親友跟其他視障朋友的鼓勵下，聽從醫生建議跑步，本來為健康減肥。怎料，他一跑，跑到世界地極。去年，他挑戰北極賽道後，成為全球首位完成南、北極的視障運動員，過程也是跑手生涯最難忘的一次，「北極太辛苦，真是舉步為艱，每一步踏進去，雪也堆到上膝蓋，要用力把腳拔出來，那時又很冷，攝氐-30度，雪也變成『沙』，每一步也十分滑。有很多時領跑員拉跌你，總之就跌趺碰碰，最後用10個半小時才完成。」

梁小偉(左)說，多次長跑最深刻是北極比賽。(資料圖片/富衛提供）

他續指：「未完成之前，我不停跟自己說，我不帶着遺憾回香港，我不可以，我沒有下一次，人一年比一年大，體力會下降，下年亦未必可再到那地方，所以我說是不可以，就算是我要爬，也要爬到終點。」

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雖梁小偉不知何時才到人生的終點，但是失去視力後這十年跑道，梁小偉卻以「感恩」去形容：「由一個看不見的人，沒想過到可以到那麼多的地方，或以跑步的方法回饋社會，可以籌款等等。那是好的。」

「原來不要鑽牛角尖，視野闊一點，可能用另一角度看自己，或以另一角度看世界，發現很多東西，都可以接受到。」他說：「甚至有時別人問我，究竟我看到東西好，抑或看不到東西好，我也不懂回答。總之很多人認為看到東西好，但真的看不到時，(處境)又不是那麼差，而我若仍看到東西，又未必可以去到那麼多地方，出席那麼多比賽，有那麼多經歷。」

目前梁水偉(左)積極練跑，除下月底到北京，下月初亦會參加香港山賽。(資料圖片/顏銘輝攝)

作為全職運動員，他坦言，目標可以跑到多遠便多遠，計劃明天挑戰珠穆朗瑪峰，再看其他出路。去年成為本港首位視障亞洲體適能長跑教練，他日後或教授跑步，或分享經歷予其他視障跑手。

目前，他為挑戰自己紀錄上最長距離的長跑路線，每星期都跑180公里，未來更會連續八日，每日跑60公里，同時活動更會為慈善組織「母親的抉擇」籌款。梁小偉形容：「現在是人生最高峰，沒有東西是不可能，誰說看不到便做不到﹐誰說看不到便跑不到，只要認清自己目標，無分甚麼disable，只要肯做，好多事都會做到。」