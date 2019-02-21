【觀塘重建】2.28清場　街坊辦小食放題、工匠Workshop告別裕民坊

十四年過去，觀塘裕民坊終不敵重建腳步，市建局要求未離開的住客和商戶在2月28日離場。街坊不甘無聲無息消失，「告別裕民坊展」將在2月24日於裕民坊舉行，當日將有街坊分享故事、觀塘特色食物放題、工匠工作坊、導賞團、畫展及相片展覽。 除了聚首告別，活動也借裕民坊的消逝提醒街坊，記得鄰里之間情誼的可貴、社區經濟的價廉物美和關心街坊搬走後的處境。一切觀塘光景或不復再，但重建下的故事和聲音並不會消失。（活動詳情請看文末）

涼果小販何伯在觀塘擺賣，因為常常爆出好笑金句而為街坊熟悉。當日將有他提供的「涼果放題」。（圖片來源：活在觀塘Facebook專頁）

希望鼓勵街坊繼續幫襯街坊。 「活在觀塘」負責人袁智仁

小販「涼果放題」鼓勵繼續幫襯街坊

活動當日，街坊搜羅裕民坊商戶、小販售賣的食物如魚蛋、涼果，舉辦「涼果放題」。何伯是紮根觀塘多年的涼果小販，頭戴草帽擺賣的他在自家天台自製涼果，被稱為「Gag王」，常常爆出金句，與街坊有說有笑。關注觀塘重建的民間組織「活在觀塘」負責人袁智仁說：「未來也有商戶會回遷新商場做生意，希望鼓勵街坊繼續幫襯街坊。」

新華印務由劉太和先生打理，店舖於兩年後將回遷新商場經營，不過劉太80歲了，坦然說不知能否見證那一天。（李慧筠攝）

梁生一直很想教年輕人修錶，也希望身體較差或狀況未適合全職工作的人可靠整錶搵食。」 袁智仁

工匠Workshop和#tenyearchallenge相展

今次重建範圍內仍有街頭工匠如補鞋匠、鍾錶匠未獲食環署發牌，重建倘一動工，工匠去向未明。常說工匠在小販政策下有消亡的危機，活動將設擦鞋工作坊，請在裕民坊補鞋30年的福嫂教大家保養舊鞋，又有鍾錶匠梁生和大家一起拆解手錶。「梁生一直很想教年輕人修錶，也希望身體較差或狀況未適合全職工作的人可靠整錶搵食。」袁智仁說。

活動會展出不同街坊和檔主十年前後相片，讓大家回顧屬於街坊的#tenyearchallenge；也有以觀塘為主題的繪畫作品展出。已離開的住客和商戶，也會趁告別日回到觀塘，分享搬遷後的生活狀況，比如偉利模型店店主陳生。

補鞋匠福嫂30年來為自己，為老公撐起一個補鞋檔，當日她將教大家如何補鞋、護鞋。（李慧筠攝）

市建局只以金錢解決問題，沒有做到舖換舖，在維持社區網絡一事上仍然是交白卷，以人為本也是空口講白話。 袁智仁

關注組織：市建局以人為本是空口講白話

觀塘自2005年開展重建項目，至2月28日清場之日，拆遷安置已歷時14年。裕民坊住戶、商戶，街頭工匠和流動小販的命運同牽一線，面對去與留的抉擇。留下的人，即使搬入新商場繼續營業，但彼此已然分崩離析，成為社區網絡瓦解後的碎片。

「走的人也很無奈，想繼續做的商戶多，然後回遷卻少，證明安置方案不太合適。」袁智仁說。「留的人很痛苦，像街頭工匠、凱匯下的流動小販安置未明。對於其他商戶，市建局只以金錢解決問題，沒有做到舖換舖，在維持社區網絡一事上仍然是交白卷，以人為本也是空口講白話。」

「告別裕民坊展」的海報被市區重建局移除。（圖片來源：活在觀塘Facebook專頁）

說到底，舊區重建是為了原有的街坊，抑或發展商利潤？縱要告別裕民坊，他們仍希望街坊記得昔日的庶民買賣和鄰里情誼，同時聽聽已搬走街坊的故事，關心這些人的安置和處境，並一起想想——香港辯論土地，城市未來將迎接巨大變化，但怎樣才是以人為本的發展？

活動詳情

日期：2月24日（日）

時間：下午12時至4時

地點：裕民坊（藍田小巴站旁小空地）

活動︰

12-1pm 街坊分享、大食會、享用觀塘特色食物、大合照

1-2pm 工匠工作坊(1):擦鞋仔是如何煉成的?

2-3pm 工匠工作坊(2):鐘錶大拆解

3-4pm 裕民坊快閃導賞

主辦聯絡：按此