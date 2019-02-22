【新年2019．01心意】「周五心意」徵集近8萬利是 成就好事

「01心意」於農曆新年期間發起頭炮「周五心意」運動，徵集一人一封$50利是，支持「01心意」平台上4個團體的食物援助服務。全賴各位支持，運動至今徵集超過1,500封$50利是，為兩間提供食物援助的團體及兩間送出愛心湯的團體籌得超過$77,000善款，所有捐款已直接落入團體戶口，「01心意」不收分毫，而香港01眾樂基金更會配對* 相關善款，讓善長的一份捐款成就雙倍心意。

「食德好食物回收計劃」籌得逾$45,000善款

「食德好食物回收計劃」於是次活動籌得超過900封50元利是，依現時每日有平均500人於大埔、元朗及葵青區的食物回收中心領取蔬果計算，足夠他們連續21日領取一餐新鮮蔬果及回收食物。

「多謝01心意舉辦今次嘅運動，同埋好多謝咁多位善長捐出佢哋嘅利是，令到我哋嘅項目可以繼續推行，令更多人受惠。」食德好項目經理袁德志感謝大家支持「食德好食物回收計劃」，以推動全民惜物減廢，實踐低碳生活。袁又表示，正因「01心意」平台不收行政費，令機構能充分善用善款，加上項目屬善款配對計劃，當公眾捐款同時，香港01眾樂基金亦會捐出相應款項*，讓更多人受惠。

13個「愛心糧倉短期食物援助」派發點助基層

另一間提供食物援助團體新福事工協會逢星期三及五會於深水埗及油尖旺等地區內的13個愛心糧倉派發食物予基層。協會愛心糧倉負責同工方姑娘坦言，自入職以來已親眼目睹不少單親家庭囿於經濟而三餐不繼，導致營養不良及身體不適，而善長的捐款正好令他們能夠得到溫飽、緩解他們的生活憂慮，並送上溫暖。

單親媽媽小麗正是三餐不繼，需求助「愛心糧倉短期食物援助」的受助人，認為計劃對基層貧困家庭非常重要，感謝各界捐助，令更多像她這樣的基層家庭能接受協會幫忙，以解燃眉之急，「唔好睇少呢幾個星期嘅食物，真係幫輕咗我哋好多！」

「周五心意運動」除關注基層三餐之外，同樣關注他們的身心靈健康。兩間送出愛心湯的團體則透過送湯服務為長者及家庭建立千金難買的鄰里關係。

「住家湯」服務曾被逼停辦 現終現曙光

為令婦女們有重新投入社會的機會，同時能幫助基層家庭，香港婦女中心協會早於2016年舉辦「住家湯」長者．婦女共享湯水計劃，由婦女義工們親手煲湯免費贈予基層家庭，推行近2年已有近400個家庭受惠。惟如此有意義的計劃礙於資金問題，於2018年10月被逼中斷，幸好善長們於活動中慷慨捐出利是錢，令計劃得以暫時延續。

「好多謝01心意同埋每一位捐款者，令到『住家湯』有希望繼續落去。」香港婦女中心協會總幹事廖珮珊感謝「01心意」平台令其社區服務更容易被大眾發掘，而善長的捐款亦肯定了婦女的手藝及讓基層家庭有一碗暖入心扉的住家湯。不過，有關項目距離目標金額仍欠4萬餘元，廖希望大家能繼續支持計劃，讓更多基層家庭受惠。

請繼續支持「鄰舍愛心湯」活動 ​

每年秋冬期間，香港青年協會舉辦「鄰舍愛心湯」活動，透過分享愛心湯水增進鄰舍間的感情，建立及維繫良好的鄰舍關係。在剛過去的「周五心意」運動，青協徵集逾$5,600，希望今年繼續集合各界力量籌集$30,000，將節日心意轉化成熱湯，讓2019年的「鄰舍愛心湯」活動得以順利舉行。有關項目仍會繼續上架，您捐出的一分一毫對基層長者及家庭而言，會是莫大的關懷及祝福。

新年剛過，如您仍未捐利是助基層，歡迎繼續支持。「01心意」發起的「周五心意運動」 目的為讓公眾即使平日生活繁忙，仍可以每星期預留一天留意及聆聽不同弱勢社群的故事，並予以協助，或親身參與我們的線下體驗活動，讓周五更添意義。

* 有關配對請參閱項目詳情

請即進入「01心意」平台支持：

【食德好】 每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

【香港青年協會】 每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物

【香港婦女中心協會】每$50為1個基層家庭送上暖湯

【新福事工協會】 每$50就有1個基層家庭獲得3日短期食物援助

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

【周五心意】系列：

【01心意．新年2019．一 】周五心意運動 捐$50利是 助基層過肥年

【01心意．新年2019．二 】周五心意運動 捐利是 助食物援助服務

【01心意．新年2019．三】周五心意運動 捐利是助鄰舍派湯服務