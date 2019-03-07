【更生不易】從迷失到尋回　脫毒後的跑步人生：有人陪跑得更遠

葉錦輝（阿輝）吸毒、出入監獄20年以來，一直迷失。直至兩名「天使」來到他面前，陪伴他走過最艱辛一段路，把他從深淵中拉回正軌。「重生」後他愛上跑步，三年來跑過超過十個十公里賽事，本月底更擔任視障人士的領跑員。由孤獨到有人支持，再成為別人的同行者，阿輝心滿意足地說：「有人一起陪跑，會跑得更遠。」

「人為什麼會吸毒？其實是因為空虛、悶和寂寞。如果我有正常朋友、正常社交，我不會走這條路，而我身邊全部都是損友。」說起往事，阿輝仍然懊悔不已。詳看上集：沉淪毒海、出入監獄廿載 更生人士談「更生」難：剝削工資是常事

19歲那年，他第一次吸毒，到「清醒」過來已38歲，廿年過去，出獄後的生活仿如隔世。

人生法則：不相信任何人

在監獄裏浮沉二十年，閱人無數的他從來不信任人。惟有兩個人，他一輩子都不會忘記，其中一個是來自天主教團體的教會職員Paul。Paul一個月總會來獄中探望阿輝兩次，每次來時都提着大包小包日用品，最初阿輝極厭惡，「我跟他說，你是不是想『收料』？如果你想『收料』，我沒有東西可以告訴你。」豈料Paul出乎意料回應了一句說話，教阿輝永遠記住：「我不是想『收料』，我只是想你聽話，坐完這次監就永遠不要再回來，你什麼都不用還給我。」

阿輝以前習慣獨來獨往，因為在監獄裏浮沉二十年，閱人無數的他總結出一套法則：不要相信任何人。（黃文軒攝）

那句話觸動了阿輝。出獄前五年，Paul如天使般來到阿輝面前；出獄後一年，第二個「天使」再來到阿輝前面。一天下午，他收到善導會吳姑娘的來電，邀請阿輝到新加坡參加10公里馬拉松比賽，阿輝笑著回答：「你叫我參加毒品比賽鬥快吸毒就說得過去，馬拉松我如何能跑？」吳姑娘堅定不移地說：「我覺得你可以。」

信任打開緊閉心扉

「我自己都覺得不可能的事，她給了我信心。」因對方一句話，阿輝上了三個月跑步課。沉淪毒海前，阿輝曾是熱愛運動的男生，會踢足球、游泳、跳高，這回跑步他難不到他，很快便上手，重拾做運動的樂趣。那次他參加了新加坡十公里馬拉松，結束後返回酒店那刻，他不由自主地嚎哭，同行職員大感驚慌，問他發生什麼事，他搖搖頭，說：「我覺得我尋回了以前的自己。」

更生人士要面對現實不容易，唯有同行者支持令他能堅強走下去。出獄後，阿輝與在善導會認識的更生人士組成「尋回」跑隊，參加不同跑步賽事，咬着牙關捱過一個個十公里。過去，他曾到新加坡參加鼓勵囚犯重新投入社會的「黃絲帶義跑」（Yellow Ribbon Project Singapore）， 在第一年的十公里賽事中，他跑出1小時01秒的成績；第二年再參加同樣賽事，比上次快了3分鐘；直至剛過去的香港馬拉松十公里賽中，「最新紀錄是51分鐘。」阿輝自豪地說。

跑步代替毒品 出汗忘卻一身煩惱

自跑步後，阿輝再沒接觸毒品，只是偶爾跑步經過尖沙咀海傍，會重遇那些「舊朋友」。面對引誘，阿輝總是會揮揮手拒絕：「如果你想信主就找我吧。」他曾經有過拍拖廿年的女朋友，如今對方已成人妻，他孤身一人，可會寂寞難耐？「唯有祈禱、四處找好吃的餐廳、跑步吧，不開心就去跑步，跑完出了一身汗，吹吹海風，感覺很舒服，起碼不用坐監吃西北風啦。」他笑道。

阿輝現時在聖艾智德團體擔任宿舍舍監，宿舍在尖沙咀，他閒時就到海傍跑步，吹吹風。（黃文軒攝）

由獨行到陪行：我想做一個同行者

對當年領他走過幽谷的人，他感激不已，趁年青力壯，他也想當一次別人的同行者。今年，阿輝首次擔任視障跑手領跑員，利用一條領跑繩連繫二人，領跑員做視障跑手的眼睛。「我們有眼晴的都會走錯路，何況視力有問題的人？以往有人陪伴我走回正路，現在我也想做一個同行者，幫助有需要的人。」

有人陪是否會走遠一點？「不是遠一點，是遠很多！」他笑說。