【如廁傳】公廁達人話當年：昔日華商建廁賣糞賺錢、列遺囑傳後代

上月底，財政預算案預留6億元翻新全港三成公廁，改善公廁衛生。「冇用㗎！」香港社會學家莊玉惜如是說。原來素來懼廁的她，多年掩著鼻推開公廁大門，為的就是撰寫她的「香港公廁」博士論文。這位公廁達人抽出不為人知的殖民政府與華人大地主的夜香大茶飯，剖析其中的舊香港金權、階級和種族瓜葛。記者出身的她笑說：「呢個世界冇咁簡單。」 以前，人們著重的是營運公廁的收益；今天，市民著重的只是自己如廁幾秒的爽快——一百年過去，公廁的衛生潔淨倒是從沒被怎樣重視過。 攝影：鄭子峰、黃偉民

莊玉惜指，做研究需要多一點想像力。在社會學的世界裡，並沒有簡單的東西，每種現象背後都很複雜，「有趣嘅地方就係呢度囉」。（鄭子峰攝）

香港中文大學亞太研究所副研究員莊玉惜走入象牙塔前，曾任逾十年記者。或許是跑政治新聞多年的經驗，讓她對表象下的一切抱著好奇和疑問。某次，她到土耳其旅遊遊覽公廁古蹟，看到千年排水公廁，讓她重新思傳統公廁是否一定污穢不堪。她的博士論文甚至研究公廁，印製成著作：《有廁出租: 政商共謀的殖民城市管治（1860-1920 ）》。

港人如廁自私 不重視公眾空間

在酒吧林立的蘭桂坊公廁，清潔工每朝走入廁所，都會看到兩、三格廁格滿地嘔吐物，他大吐苦水：「啲人癲㗎，飲醉酒時門都拆埋！」

公廁衛生惡劣，政府終撥錢翻新，莊玉惜在文獻上閱港廁無數，如何點評近來熱哄哄的6億公廁方案？她認為無論投多少錢於硬件亦無用。「華人對公共私家的概念係分得好清楚，我嘅係我嘅，你嘅唔關我事，唔係好理公共地方。某程度唔止自私，亦係文化問題。」

記者早前到各區公廁巡視，發現蘭桂坊公廁廁所門被拆。（黃偉民攝）

「我哋一直冇做過公民教育，我寫過篇文叫廁所做container （容器），只係儲存大小二便，但冇處理到行為，你話廁所點會好？」百年過去，糞桶成了水廁，但關上廁門，人們如廁行為與昔日維多利亞城下的故人相差無幾。

公廁普及史：政府建廁不為大眾，只因波及軍營

回溯歷史，英軍於1842年抵港，當時華人低下階層家中無廁，只能隨地解決。1850年代，太平天國於大清帝國出現，更讓大批華人遷入香港，加劇華人社區的擠逼與衛生問題，屢釀瘟疫。

港人印象中，公廁普及乃因19世紀末瘟疫過後，殖民政府文明惠澤東亞小城。其實直至瘴氣波及西區軍營，英國國會始遠洋施壓。殖民政府經過25年統治後，終於在香港建立第一個公廁，原來無關後人幻想的公共衛生，只關破壞宗主國利益。當年殖民政府庫房空空，賣地佔了政府五分一收入，有地寧可出售也不建公廁。至19世紀末，倫敦命建的香港公廁亦只有約10個。

莊玉惜每每研究較少人關注的題目，碩士研究報紙檔，博士則研究公廁。（鄭子峰攝）

糞中自有黃金屋：公廁曾是一盤生意

倒是華人大地主從糞中嗅出財路，意外成了公廁在港普及的推手。她發現，當年華南一帶絲綢業蓬勃，對糞肥需求殷切。華人地產商看準糞中商機，爭相興建廁所，高價售出糞予絲綢業養桑樹。除了本地華人地產商，跨國企業如渣甸洋行和禪臣洋行，亦曾在灣仔持有商業公廁。莊玉惜指，「當時出租土地做公廁較出租住宅，租金高15至20%」。足見當年公廁是一條財路。

上環磅巷公廁最初屬商業廁所，自1903年起成為政府公廁，至今有超過150年歷史。（黃偉民攝）

19世紀夜香經濟佔港府年收入1%

而政府樂見商業公廁出現，分擔維持公共衛生責任。加上公廁集於華人社區，港英政府不用出太多資源，便成功把華人公廁遠離歐洲族群的居所。受惠於糞便市道暢旺，港英政府更出售「公廁糞便收集權」，競投激烈，夜香經濟佔港英政府總體年收入的1%（1890年）。

殖民政府與華人地產商構成不宣之於口的互惠互利關係。莊玉惜指，19世紀末香港與新加坡同為英屬殖民地，新加坡只有約19個公廁，但香港卻有約30個公廁，數目較星國多近五成，當中近19個屬商業公廁。 公廁普及背後真金白銀的生意，意外推進了公廁的普及。

莊玉惜因為博士論文意外成為了公廁專家。（張子峰攝）

公廁也分勢力版圖 遺囑列明傳給下一代

「當時政府報告都有講（公廁）好污糟，但好少檢控」。當時華人大地主甚至藉公廁，擴展勢力版圖，影響當時市政與政府公廁位置。莊玉惜指，若政府公廁建於華人大地主物業附近，由於四周亦是同一位地主的物業，他們會聯合租戶集體投訴，以「臭」為名趕走政府公廁。

而同樣「臭」的商業公廁卻能安然融於華人社區中，她解釋，「早年華人精英同上流社會圈子其實係好細。」上流階層或許是姻親、商業夥伴，甚或是東華、保良局成員，重重利益緊扣更不會貿然投訴。地主、糞便承包商更會在遺囑更列明，把公廁傳給下一代，延續影響力。如糞便承包商陳培的遺囑更提及一所值21,000元公廁，甚至值15,000元的6間房子更為值錢。如此一代傳一代，臭的問題，卻從來沒人認真處理過。

她坦言：「你估公廁衛生問題嘈左幾耐？你諗吓點解畀6億你改善公廁？政府係唔會咁做嘢。」（鄭子峰攝）

錢、階級和種族面前 基層如廁衛生冇人理

當時的公廁只是糞便收集站，衛生乾淨與否從不在這門生意的考慮範圍內。畢竟，當時公廁使用者只有一種人，就是低下階層華人男性。故當時公廁又稱「苦力／咕哩公廁」。「呢個已經係一個階級，因為有錢嘅有機會去茶樓，而大部份屋企人都有糞桶，高級華人同低級華人分別」，莊玉惜指。而出入酒店的上流歐洲人同樣毋須使用公廁，因此公廁本身就是金權、階級與種族互相糾纏下出現的產物。

政府近年投放不少資源翻新公廁，但每每被質疑無法持久改善衛生。（黃偉民攝）

衛生繼續「外判」 60個6億都冇用

時隔超過一百年的今天，政府撥款6億元翻新公廁，莊玉惜依舊認為，本意並非從基層如廁衛生出發，而是和立法會議員施壓、中國最近「改造廁所」的國策等有關。

不論動機，撥款能否有所成效？這名公廁達人沒什期望。她說，不只政府，就連今天的使用者也只是把清潔責任外判予清潔姐姐和科技，今天有廁所能維持基本衛生不過是因為清潔姐姐、伯伯勤力，為市民承擔了沒有公德心的後果，以及靠先進科技解決問題，「我避免你唔沖廁所啦，避免你又唔洗手啦。你處理得唔好，又有人幫你處理，就係咁」。

廁所衛生問題並不只關乎硬件，外判制下，若前線清潔工持續人手不足，若每日車水馬龍的人流繼續無視如廁禮儀，不什關心社區設施的潔淨度，60個6億元亦無助解決香港公廁的惡名。