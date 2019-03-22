【最強保育L】父母守護雀鳥森林20年　成都北漂女裸辭返鄉下種樹

90後的廖凡，和父母生活在30畝的森林裡，林中棲息了上萬隻鷺鳥。2015年開始，爸爸廖全福用了2年時間，親手在林中屬於自家的一塊地上，蓋起400平方米的房子，一棟是木結構，一棟是青磚房。一家人以前住在市區，之所以搬進森林，其實是為了保護這裡的鳥兒，防止它們被偷獵。這片鬱鬱蔥蔥的森林，在成都附近，20年前，這就是一塊光禿禿的農田，廖全福租下來種樹，想做苗木生意。

五、六年後，樹林生長茂盛起來，飛來了一群白鷺，在這裡停留、繁衍，他不忍心破壞鳥兒們的棲息地，就沒再賣過一棵樹。

在廖凡記憶中，「保護鳥」一直是件很不好的事，爸爸付出了很多，園子也沒有任何金錢收益，他還總是穿着20塊的白布衫，滿身泥地種樹、清理垃圾、觀察鷺鳥……搬來這裡後，她開始理解爸爸：對大自然的喜愛，可能就是人的一種本性。她決定留下來，和父母一起照顧這片鷺鳥的棲息地。

自述：廖凡 編輯：倪蒹葭（一条）

廖凡一家為了保育工作歸隱田園。（一条）

鷺鳥莊園 Heaven for Egrets

「明天我要去買泥鰍了！」吃早飯的時候爸爸說。到了耕種季節，周圍的農民會打農藥，含農藥的食物對鷺鳥殺傷力很大。爸爸一看到鳥的屍體，就知道該買魚、買泥鰍給它們吃了。樹林裡主要是白鷺、牛背鷺、夜鷺、池鷺。它們每年春天飛來繁衍，秋天離開，有些老弱病殘會繼續留下來過冬。

2014年，四川農業大學的師生來調查，鷺類鳥巢有1580個。到今年，鷺鳥可能已有上萬隻。爸爸經常說鷺鳥比人要聰明，它們知道哪裡可以安居。這裡原先是一片農田，一棵樹都沒有，爸爸種樹五、六年後，引來一群鷺鳥停留。爸爸捨不得破壞它們的棲息地，就沒有再賣過一棵樹苗，也不修枝，任其生長。

爸爸是廣漢雙福村人，我們家原先住在附近的廣漢市區。有人知道林子裡鷺鳥多，晚上會來偷獵，爸爸放不下心，經常三更半夜開半個小時車過來查看。媽媽早上醒過來，就發現他人不見了。

2017年2月，我們在樹林裡的房子建好之後，索性就搬進來了，主要是方便保護鳥。房子建在林中自己家的土地上，有400平方米，爸爸花了2年時間，親手一磚一瓦蓋起來。兩棟房子都是按古建築的制式修建，也沒有設計圖，都是在他的腦子裡。

為保育出心又出力！點圖看更多「鷺鳥莊園」照片▼

+ 28 + 27 + 26

一棟是青磚房。當時爸爸在彭州，見到民國革命家李一氓的故居正在被拆遷，一百多年歷史的青磚、雕花木窗被棄置一邊，他覺得很可惜，就收下來運回樹林。用它們蓋了青磚房，主要用來做廚房，和連通到木頭閣樓的走廊。另一棟是木結構，用來居住。為了防潮，木建築抬高了3個台階。

房子主體的材料是另外拆遷中收來的明代木板。門窗是清代的，也是來自李一氓故居，雕工很精細。

爸爸原本只設計了一層平房，木匠師傅說做了一輩子的古建築，沒有見過整棟房子用明代的老柏木搭的，無論如何不肯鋸掉多餘的木頭。所以多出來二層矮的閣樓，我就住在上面。

「鷺鳥莊園」（一条）

園子沒有刻意的設計，主要用的是廢棄、別人不要的材料。莊園的城牆，是廣漢雒城的古城牆垮掉之後做修復，剩下不要的殘缺青磚，爸爸運回來修建而成。而廊橋的承重梁是舊貨車底盤的大樑，橋板就是車廂的底板。

莊園有上千株盆景，我們不覺得它們是景觀，都是古老的生命，最老的有1500歲，年輕的也有100歲了。這些盆栽很多是別人挑剩下，覺得不能存活或者景觀性很差的，爸爸撿回來救活，他發現河裡的淤泥對於盆栽有起死回生的作用。樹林裡的生活很簡單，媽媽在沒栽樹的地方種了兩個小菜園，她很愛做菜，蔬菜我們基本能自給自足。

30畝的園子沒有雇傭其他人，早上起來，我和媽媽掃地就要2、3個小時，就會覺得特別的安靜。我也發現，對大自然的喜愛，可能就是人的一種本性。園子裡有一條河穿過，爸爸基本每隔一周會撿一次垃圾，穿着白色20塊錢的「戰袍」，一雙布鞋，下河就去撿。

廖凡與媽媽為了保育雀鳥出心又出力。（一条）

我今年25歲，這片樹林爸爸種了20年，從小在我的印象裡，「保護鳥」就不是一件好事。爸爸為保護鳥付出了很多，樹林也沒有帶來任何錢方面的收益，全靠他另外做點生意養活。

我原本在北京工作，北漂的時候，跟父母的關係其實非常不好。後來決定回來，也慢慢理解爸爸了。爸爸就是非常熱愛樹，熱愛鳥，熱愛環境，熱愛這片土地。

他在十七、八歲的時候，看到學校外面有很多樹林，非常喜歡，那時他就跟朋友說：我長大之後，也要擁有一片樹林。他的這種熱愛，保留他最原始的初心，是很純淨的。他一直堅持在做這一件事情，現在也算夢想實現了。

「鷺鳥莊園」除了保育之外，亦成為廖凡與父母修好關係的橋樑。（一条）

部分圖片嘉賓提供 鷺鳥攝影：郭大貴

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】