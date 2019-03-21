分隔異地兩年　一家三口難捱貴租暫宿天橋團聚　樂天婦盼能有個家

在鬧市行人天橋一隅，圓木椅、行李箱、木樓梯等家俱亂擱在花盆之間如同垃圾，十多個盆栽整齊排列成兩行，中間留有一條通道，陳女士稱那處為「門口」。花盆為門，泥土上的綠葉仿似是簾子，遮掩著後方的白色「小屋」。 途人對垃圾堆不屑一顧，這卻是陳女士一家三口「暫借」來共聚天輪的中途站，為何不租住房子呢？「租金太貴了，每晚要三四百元，我寧願把錢花在女兒身上，讓她吃飽，所以先暫時住在這裡。」 早前英國經濟學人智庫公佈2019年全球生活成本指數，香港跟巴黎及新加坡並列第一——我們嘆息著物價高漲的同時，這一家三口甘願以街道為家，車聲為鄰，來換取短暫團聚的時光。 攝影：高仲明

陳女士與女兒為了拜祭家公來港，但難以負擔房租就於天橋「暫居」十天。她最希望能一家團聚，礙於房租問題有機會再次跟丈夫分隔兩地。

當我們在「門口」張望時，有名束著辮子小女孩從屋子裡走出來，從後跟來的媽媽喊道：「不要走遠啊。」身穿黑色運動服的媽媽拿著裙子，跨過置在屋子前的木床架，打算跟女兒到附近的足球場廁所洗澡，然後再回來睡覺。

這晚是她們的第十夜。

46歲的陳女士跟女兒從廣東來港，拜祭早前離世的家公，更重要的是與丈夫團聚。同是40多歲的丈夫於兩年前隻身來港工作，因半年前回鄉處理喪事而失掉長工，及後只能依靠一份清潔散工維生。陳女士和女兒還未來港時，丈夫獨自租住劏房度日；但房子難以擠下一家三口，丈夫便找來行人天橋上的屋子與家人團聚。

陳女士身型瘦削，樣子清秀，她蹲著床板上，說話時雙眼離不開在花盆間玩耍的女兒。十天前，她們還居於內地的房子，有電視、床鋪、浴室；但十天後卻睡在天橋上，陳女士搖著頭說：「沒辦法，在深水埗租房子一晚要四百多元，太貴了，我捨不得，寧可給女兒吃好一點。」她解釋，丈夫失掉長工後收入不穩定，未能負擔起劏房租金予一家三口居住。

丈夫輪班工作，工時每日十多小時，妻女正準備外出時，丈夫正在裡面休息。縱然睡在街頭，陳女士卻沒有一絲怨言，她微笑著說：「沒後悔，知道先生已經盡力了，他每日會給我們約三至四百元作生活費，他賺多少我沒有問。男人嘛，也要顧他的感受。」

陳太太每晚會到附近的足球場廁所洗澡及洗衣，之後便會回來睡覺。

天橋遊樂場

每天早上八時多起床，陳女士用在廁所打來的清水洗面刷牙，然後帶女兒到附近的食店吃早餐後，下午有時跟女兒在公園遊玩，有時則讓她留在天橋上自娛自樂。一日只吃早晚兩餐，陳女士解釋說女兒食量少，她可以吃女兒剩下的飯餸。

白天遊走街頭，晚上睡在天橋，陳女士對露宿的生活仍處之泰然，而女兒更視周旁的垃圾堆為遊樂場，途人為玩伴。女兒會躲在花盆間跟媽媽捉迷藏，或拿起地上的項鍊把玩，更不時逗途人說話。陳女士沒好氣地說：「有次途人拖著小狗經過，她就走上前問對方『我可以摸摸看嗎』？」天橋的環境於女兒眼中甚有新鮮感，但每當她回到屋子裡睡覺時，經常跟媽媽訴說想要回家。「媽媽我告訴你，這裡真的不好。」「為什麼不好呢？」「這裡太小了，我想回家。」

女兒對「新家」甚為好奇，她時常在花盆間遊玩。

面對女兒的抱怨，陳女士收起笑容，垂下頭來呢喃說：「在這裡住，我也覺得不好意思，始終不是自己地方，對女兒也不好，如果仍沒有房子租得起，我們也會回去了。」

一家團聚的代價

談到六歲大的女兒，陳女士總是面帶笑意，源於這一切得來不易。跟丈夫結婚後一年，陳女士懷上了女兒，但高齡產婦甚具風險，當年產子時更差點掉了性命。「生她的時候大量出血，差點難產，休養了很長時間，身體亦出現了問題。」陳女士說，在內地產子平均洗費約五、六千元，她卻花掉了四、五萬，「我現在有高血壓和糖尿病，要長期食藥，這幾年的生活的確較艱難。」

天橋旁堆積了不少雜物，但陳女士只帶了數件衣服過來，其餘的家具早已擱在這裡。

「最緊要一家人在一起」

即使花了一筆金錢，但內地生活簡樸，陳女士與女兒的生活未算富裕，仍未愁吃住。可是，丈夫因工作連年身處異地，導致一家人長期分離；然而，妻女來港後能夠相聚，卻連基本的生活條件也不能滿足——為何一家團聚的代價竟是流落街頭？矛盾如同一束死結，陳女士未懂得解決前，只能樂觀面對：「工作有不同階段，要給時間丈夫打拼，他說在香港有多點機會，能賺多點錢給家人。我們吃一點苦沒關係，最緊要一家人在一起。」

陳女士說丈夫工時長，需輪班工作，但每當放工後看見妻女總笑逐顏開。共聚天輪的時間短暫，陳女士計劃於月尾回鄉居住，讓女兒繼續上學，但這並非她所願：「如果解決到住的問題，我當然想留在香港，但長久住這裡都不是辦法，唯有回去。」